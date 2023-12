Fêtes de fin d’année: la Dragée d’Or et Fiat 500 dévoilent une collaboration exclusive

Les fêtes de fin d’année approchent et comme tous les ans, les chocolats signés La Dragée d’Or sont au cœur de cette période enchantée, synonyme de célébrations familiales et de réjouissances gourmandes.

Enseigne à la renommée établie depuis plus de 25 ans, gardienne d’un savoir-faire et d’une maîtrise unanimement reconnue de l’art chocolatier, La Dragée d’Or perpétue sa tradition du “beau goût” en proposant un assortiment des produits les plus fins et des friandises les plus savoureuses, à même d’exalter le plaisir d’offrir un instant de joie et de délectation.

Cette année, pour offrir une expérience aussi singulière que novatrice de la gourmandise, livrée directement chez soi, La Dragée d’Or s’associe à Fiat 500, la célébrissime mini-citadine du constructeur automobile italien Fiat, à travers une opération d’envergure et haute en couleur qui se donne à voir dans les plus beaux quartiers de Casablanca. Cette collaboration exclusive avec la mythique Fiat 500, qui simplifie l’expérience d’achat, en boutique comme en ligne, est assortie d’un jeu-concours sur Instagram, pour tenter de gagner et recevoir chez soi 200 étuis de chocolats.

FIAT 500 x LA DRAGÉE D’OR : UNE VISIBILITÉ EN VILLE ET DES ÉTUIS DE CHOCOLATS À GAGNER

Dès ce 18 décembre et pour plusieurs semaines, ce sont ainsi trois Fiat 500 habillées aux couleurs des deux marques et pilotées par un groom qui sillonneront les artères les plus sélectes de Casablanca pour livrer, en temps et en heure, et à l’adresse de leur choix, les coffrets, ballotins, tablettes et friandises de La Dragée d’Or à ses clients corporate ou privés.

« Aujourd’hui, nous sommes ravis de dévoiler notre partenariat exclusif entre Fiat et La Dragée d’Or. Cette fusion entre l’élégance automobile italienne et la finesse de la chocolaterie marocaine promet des moments exceptionnels pour nos clients. Pouvoir être visibles de tous et simplifier la mobilité en ville grâce à la Fiat 500, c’est l’esprit de cette collaboration avec La Dragée d’Or. Cette alliance repose sur les valeurs du partage, de la convivialité et du bonheur. Dans un esprit d’innovation constant, nous avons des annonces passionnantes à partager avec vous dès le mois de Février. Restez connectés ! ». Déclare Zakia El Boukili, Responsable

Communication Fiat, Fiat Professional et Abarth Maroc au sein du Groupe Stellantis. »

Ce partenariat inédit s’accompagne d’un jeu-concours offrant à tous la possibilité de gagner un étui de chocolats spécialement concocté par La Dragée d’Or. Pour tenter sa chance, rien de plus simple. Il suffit d’ouvrir l’œil et de s’armer de son smartphone pour capturer en photo ou en vidéo l’une des trois Fiat 500 x La Dragée d’Or circulant dans la ville blanche. La suite ? Publier le cliché ou la séquence en story sur son compte Instagram, en mentionnant les deux marques partenaires avec les tags @ladrageedor et @fiat_ma, sans oublier d’envoyer la photo ou la vidéo par message au compte @ladrageedor.

Les 200 premiers participants se verront offrir un coffret de chocolats qui leur sera livré dans Casablanca intramuros par l’une des Fiat 500 x La Dragée d’or. FIAT 500 : UN MYTHE AU FORMAT DE POCHE Coquette, mignonne et conçue avant toute chose pour répondre et anticiper les besoins de mobilité urbaine dans l’Italie d’après-guerre, la Fiat 500 est l’une des citadines les plus célèbres de l’histoire de l’automobile, avec près de 4 millions d’exemplaires écoulés, jusqu’à ce que le “Pot de yaourt” ne tire sa révérence au début des années 70.

Revenue dans la lumière en 2007, la “puce de Turin” nouvelle génération connaît à nouveau un succès planétaire qui ne se dément pas : fidèle à elle-même et à sa philosophie originelle, la petite italienne entretient une jouvence presqu’éternelle. Au Maroc, elle est même devenue l’une des voitures les plus populaires du pays, en raison de sa fiabilité et de sa faible consommation.

Avec ses 3,55 m de long, la Cinquecento affiche un gabarit réduit qui lui permet de se faufiler avec aisance dans la jungle urbaine et de se garer dans les places de stationnement les plus exiguës. Sa compacité ne l’empêche pas toutefois d’offrir un généreux volume de chargement de plus de 600 litres, apte à engloutir les objets les

plus encombrants. Cerise sous le capot, elle offre différents choix de motorisation (essence, diesel, hybride et électrique) d’une belle vivacité qui assurent puissance et résistance à la Piccolina, procurant un réel plaisir de conduite, sur route comme en circuit urbain.

Ces multiples qualités font de la Fiat 500 la solution idéale pour les tournées de livraison en centre-ville, autrement plus confortable, plus sûre et plus efficace qu’un scooter ou une moto. Enfin, comment ne pas craquer pour son style néo-rétro reconnaissable entre mille. À la fois amusante, élégante, accessible et exclusive, la Fiat 500 associe des valeurs qui fédèrent et met tout le monde d’accord. Et grâce à de nombreuses options de personnalisation possibles, elle s’adapte à tous les styles et ne passe jamais inaperçue en ville. L’annonce d’une grande nouveauté est d’ailleurs prévue pour février 2024.

LE PARADIS DU CHOCOLAT D’EXCEPTION

Dans la continuité de son écrin historique du boulevard d’Anfa, La Dragée d’or a inauguré il y a quelques mois son flagship store casablancais, afin d’offrir une immersion totale dans son univers fait de passion et de savoir-faire. Cette boutique-salon de thé, idéalement située dans le quartier cossu d’Aïn Diab, dévoile un espace lumineux, tout en blancheur et transparence, où le soin porté aux coffrets et à la présentation des différentes collections n’est pas sans rappeler le style des grandes maisons de luxe.

Dans ce cadre haussmannien souligné de dorures, on découvre un choix vaste de créations qui rendent leurs lettres de noblesse à l’artisanat du chocolat et des espaces salons VIP et corporate où faire une pause gourmande et passer commande autour d’un café ou d’un thé ; le tout donnant vue sur une terrasse verdoyante. En vedette cette année, la collection «Origins Cocoa» : élaborée avec des fèves de cacao venues d’Indonésie, de Madagascar ou encore de Côte d’Ivoire, cette gamme exclusive associe les meilleurs crus du monde à des ganaches origine et des pralines à l’ancienne, mariages savoureux d’épices et de fruits secs torréfiés. Pour un cadeau encore plus remarquable, cette collection se décline en différents écrins d’exception aux coloris chatoyants : coffrets, boîtes-livres, mini-pochettes, écrins café, bonbonnières… Car La Dragée d’Or ne fait pas que du délicieux, voire du succulent, la Maison fait aussi du beau.

Tous ses produits sont proposés dans une grande variété de contenants aussi élégants qu’originaux (coupes, assiettes, plateaux, raviers en métal ou porcelaine, coffrets et vases en verre de Murano ou marbré…), qui s’adaptent à tous les styles, toutes les envies et se prêtent en prime au jeu de la personnalisation pour les cadeaux d’affaires.

Et pour faire plaisir au plus grand nombre, La Dragée d’Or propose également des pochettes, des tablettes, des produits d’épicerie fine et même des parfums d’ambiance, afin de faire découvrir l’univers du chocolat d’exception à tous les fins gourmets et gourmands… à prix doux

