Marchés financiers: L’accès à l’épargne concerne tous les Marocains (VIDEO)

Le journal Les ÉCO a organisé la table ronde (Le Cercle des ÉCO) sur le thème «Placements financiers: quelle stratégie d’investissement privilégier ?» Karim El Hnot, directeur général de SogéCapital Gestion, Faiçal Zahlane, directeur général adjoint de La Marocaine Vie, en charge des activités développement commercial et marketing, Ahmed Arharbi, directeur des opérations marchés à la Bourse de Casablanca, et Omar Lahlou, directeur délégué du marché patrimonial chez Société générale Maroc, ont répondu à nos questions.

Omar Lahlou souligne la diversité des solutions d’épargne disponibles, en fonction des besoins et des objectifs de chaque individu. Pour les petits épargnants et la classe moyenne, des solutions telles que les contrats de retraite, les comptes sur carnet ou les investissements en bourse peuvent être envisagées. Les plans d’épargne actions offrent des avantages fiscaux intéressants pour constituer un petit portefeuille. Pour les clients plus aisés, la gestion du patrimoine et la préparation de la transmission occupent une place centrale. Faiçal Zahlane, directeur général adjoint de La Marocaine Vie, insiste sur le fait que l’épargne doit concerner tous les Marocains.

