Epargne: comment gagner plus d’argent ? (VIDEO)

Le journal Les ÉCO a organisé la table ronde (Le Cercle des ÉCO) sur le thème «Placements financiers: quelle stratégie d’investissement privilégier ?» Karim El Hnot, directeur général de SogéCapital Gestion, Faiçal Zahlane, directeur général adjoint de La Marocaine Vie, en charge des activités développement commercial et marketing, Ahmed Arharbi, directeur des opérations marchés à la Bourse de Casablanca, et Omar Lahlou, directeur délégué du marché patrimonial chez Société générale Maroc, ont répondu à nos questions. Extrait.

«Il est essentiel de comprendre que la notion de risque peut être maîtrisée grâce à une analyse approfondie de son profil d’investisseur, à une diversification des placements et à un accompagnement par des professionnels du secteur financier. Ces mesures contribuent à une meilleure gestion des risques et à une optimisation des rendements potentiels», explique le directeur délégué du marché patrimonial chez Société Générale Maroc.

Il faut dire que cette thématique intéresse tant les salariés que les particuliers en général. Lorsqu’il s’agit de définir à quelle catégorie d’investisseurs on appartient et d’identifier les catégories les plus fréquentes sur le marché marocain, Karim El Hnot, directeur général de SogéCapital Gestion, apporte des éclaircissements pertinents.

Selon le dirigeant, de nombreux clients cherchent avant tout à réaliser un rendement de 5 à 6% avec un risque minimal, voire nul. Cependant, il souligne que l’idée d’un investissement sans risque est un non-sens. Même la simple thésaurisation présente des risques, tels que le vol. Il est donc important de comprendre que la perception du risque par les investisseurs n’est pas toujours correcte. Souvent, le risque est considéré uniquement du point de vue de la volatilité du marché boursier, ce qui est une vision limitée des possibilités.