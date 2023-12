Omar Lahlou: « nous avons un cadre économique qui favorise l’investissement » (VIDEO)

Le journal Les ÉCO a organisé la table ronde (Le Cercle des ÉCO) sur le thème «Placements financiers: quelle stratégie d’investissement privilégier ?» Karim El Hnot, directeur général de SogéCapital Gestion, Faiçal Zahlane, directeur général adjoint de La Marocaine Vie, en charge des activités développement commercial et marketing, Ahmed Arharbi, directeur des opérations marchés à la Bourse de Casablanca, et Omar Lahlou, directeur délégué du marché patrimonial chez Société générale Maroc, ont répondu à nos questions. Extrait.

«Parfois, lorsqu’on parle d’épargne, on a l’impression de s’adresser uniquement à une population aisée. Cependant, ce sujet concerne tout le monde», fait remarquer Omar Lahlou, directeur délégué du marché patrimonial chez Société générale Maroc. Pour lui, lorsqu’il s’agit d’épargner, il est essentiel de commencer par un diagnostic ou une évaluation-conseil pour définir avec la personne intéressée quels sont ses objectifs et son horizon temporel. «Tous les moments peuvent être propices à l’investissement. Il n’existe pas de solution miracle ni de produit phare. Tout dépend des besoins individuels.

Cependant, l’horizon de placement est un élément déterminant». Il soulève l’importance du diagnostic et du bilan conseil pour définir les objectifs et l’horizon de chaque investisseur. Le dirigeant souligne qu’il n’y a pas de solution miracle ni de produit vedette universel, mais plutôt une variété de solutions qui dépendent des besoins individuels. L’horizon de placement est un facteur déterminant, et il est essentiel de considérer les fluctuations des marchés financiers et les taux d’intérêt.

Certains instruments peuvent offrir un rendement intéressant à court terme, tandis que d’autres conviennent mieux à un horizon de placement plus long. Pour naviguer dans cette diversité de produits et de stratégies, l’accompagnement d’un conseiller financier peut être utile.