Fondation Phosboucraâ : vers un avenir durable au sud du Maroc

La Fondation Phosboucraâ poursuit son engagement en faveur du plein potentiel des régions du Sud du Maroc en mettant en œuvre des initiatives axées sur le développement durable et le renforcement des compétences.

En 2022, la Fondation a consolidé son réseau d’excellence et d’expertise, intensifiant ses actions locales pour maximiser un impact durable. Grâce à des partenariats stratégiques, notamment avec l’Université Mohammed VI Polytechnique, la Fondation a renforcé ses programmes éducatifs et scientifiques, favorisant l’émergence de solutions concrètes pour les enjeux régionaux.

La Fondation Phosboucraâ a accentué son soutien à la recherche scientifique orientée solutions, avec la création d’un Comité de Suivi Scientifique pour évaluer et promouvoir les projets de recherche financés. Elle a également intensifié ses efforts dans le domaine de l’éducation, développant des programmes pour promouvoir l’excellence académique et soutenir l’accès à l’enseignement supérieur dans les régions du Sud. En partenariat avec des entités locales et l’UM6P, elle a mis en place des formations novatrices pour renforcer les compétences entrepreneuriales et promouvoir la création d’entreprises durables.

La Fondation a élargi sa zone d’intervention avec l’extension des Learning Centers, favorisant ainsi la réussite des entrepreneurs locaux. En 2022, elle a consolidé son rôle en tant que partenaire du développement de l’économie locale, offrant un soutien spécifique aux femmes en situation de vulnérabilité et encourageant leur autonomisation économique.

À travers ses initiatives innovantes, la Fondation Phosboucraâ a contribué à la réalisation des Objectifs de Développement Durable, mettant en avant son engagement envers un avenir harmonieux pour les régions du Sud du Maroc.