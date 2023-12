Business Meetings : Bank Of Africa catalyseur de l’innovation et de la croissance économique

Bank Of Africa consolide son engagement en faveur de l’entreprise démontrant ainsi l’implication continue de la banque dans le soutien et le développement de ses clients Corporate.

Ainsi, dans le but de répondre aux besoins d’information de ces derniers, Bank Of Africa a tenu son cycle de conférences Business Meetings by BOA dédiées au décryptage et à l’analyse des perspectives sectorielles.

Après une 1ère édition en Juin 2023 sur le rôle des entreprises face à la refonte du système de santé, Bank Of Africa a convié ses entreprises clientes à l’hôtel Casablanca pour une conférence sous le thème « Projet d’Infrastructures et Modernisation des Réseaux de Transports ».

Cette édition a servi à explorer les enjeux clés liés aux projets d’infrastructures et à la modernisation des réseaux de transports à travers un panel dédié au décryptage des défis et à l’anticipation de l’avenir.

Cette initiative reflète la vision proactive de Bank Of Africa et son rôle de partenaire stratégique pour les entreprises, qui cherche à anticiper les tendances du marché et à fournir des informations pertinentes et stratégiques à ses clients Corporate tout en créant un espace propice à la réflexion et au débat autour des nouvelles dynamiques sectorielles.

Ces rencontres viennent conforter la position de la banque en tant que catalyseur de la croissance économique et de l’innovation dans les marchés où elle opère et renforcent également son engagement envers le développement durable et prospère de ses entreprises clientes.