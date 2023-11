Sécurité alimentaire en Afrique : Rabat au cœur des solutions avec l’ARC33

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) tiendra sa prochaine Conférence régionale pour l’Afrique à Rabat, sous l’égide du Royaume du Maroc. La 33ème Conférence régionale de la FAO pour l’Afrique (ARC33) constitue une opportunité majeure pour les pays africains pour discuter de solutions pratiques pour la sécurité alimentaire et l’amélioration de la production agricole.

La Conférence se déroulera sur trois jours, du 18 au 20 avril 2024, sous le thème « Systèmes agroalimentaires résilients et transformation rurale inclusive ». L’événement devrait attirer des délégués de toute l’Afrique, notamment des ministres de l’Agriculture et d’autres portefeuilles essentiels à la transformation des systèmes alimentaires tels que les finances, le commerce et l’industrie, la foresterie, la pêche, l’environnement, la science et la technologie, la santé, entre autres, ainsi que des représentants de la société civile, du secteur privé, des partenaires de développement et des pays membres observateurs.

L’ARC33 servira de plateforme stratégique pour les membres et autres parties prenantes afin de partager les meilleures pratiques, explorer des partenariats et discuter des opportunités et solutions innovantes sur la transformation des systèmes agroalimentaires.

Une équipe du Bureau régional de la FAO pour l’Afrique s’est récemment rendue à Rabat pour tenir les consultations avec le pays hôte et collaborer au sujet des préparatifs de la Conférence.

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, qui présidera l’ARC33, a déclaré : « cette conférence est une occasion de réunir tous les pays africains pour un dialogue constructif sur des solutions durables visant à renforcer la sécurité alimentaire et à promouvoir des pratiques agricoles avancées. Nous sommes ravis d’accueillir cette réunion importante et de partager nos expériences en matière de développement agricole ».

Le Représentant de la FAO au Maroc, Jean Senahoun, a déclaré : « la FAO a le plaisir de collaborer avec le Royaume du Maroc pour accueillir cette conférence régionale cruciale. Elle survient à un moment important où toutes les parties prenantes doivent prendre des mesures concrètes pour atteindre les objectifs de développement durable à l’horizon 2030 ».

« Cette conférence est un catalyseur pour des actions concrètes qui façonneront l’avenir de l’agriculture dans notre région » a déclaré Kwami Dzifanu Nyarko-Badohu, Secrétaire de la Conférence de la FAO. Et de poursuivre : « l’hospitalité et l’engagement du Royaume du Maroc en faveur de l’avancement de l’agriculture font de Rabat un lieu idéal pour ce rassemblement important ».

Partage de l’expérience africaine

La conférence vise à fournir des orientations régionales sur la transformation des systèmes agroalimentaires en Afrique. Les discussions porteront sur le Cadre stratégique de la FAO pour la période 2022-2031, qui est une feuille de route visant à contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable en mettant fin à la pauvreté, en éliminant la faim et en réduisant les inégalités, en soutenant la transformation vers des systèmes agroalimentaires plus efficaces, inclusifs, résilients et durables pour une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une meilleure vie, sans laisser personne de côté.

Une réunion des hauts fonctionnaires, axée sur les questions techniques liées à la sécurité alimentaire et à la transformation des systèmes agroalimentaires en Afrique, se tiendra en ligne en mars 2024 et précédera les discussions de la conférence ministérielle qui aura lieu en avril.

La Conférence régionale est l’organe directeur le plus élevé de la FAO en Afrique. La 33ème session aura lieu à la veille du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), qui se tiendra à Meknès au Maroc, du 22 au 28 avril 2024.