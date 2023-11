CIH Bank réagit aux anomalies dans le factoring : mesures rapides prises

Dans un communiqué, CIH Bank a apporté des éclaircissements suite à la publication d’informations relatives à son activité factoring.

« Après la découverte d’anomalies dans certaines opérations de factoring avec quelques

clients, CIH Bank a rapidement identifié les dysfonctionnements et mis en place les mesures correctives permettant à la banque de recouvrer ses droits et de sauvegarder ses intérêts », peut-on lire.

Il est à noter que l’ensemble du portefeuille factoring a fait l’objet d’une revue exhaustive. « À cet effet et conformément à sa politique de prudence en matière de couverture des risques, les comptes arrêtés à fin Septembre 2023 comprennent les provisions couvrant les risques résiduels et les risques prospectifs à date, relatifs à cette activité », note CIH Bank.A

Et de conclure: « ces efforts de provisionnement ne devraient avoir qu’un impact limité sur les résultats de 2023 comparés à 2022 grâce aux performances réalisées au niveau de l’activité et de la progression enregistrée au niveau du PNB et du résultat brut d’exploitation ».