Innovation et durabilité : LafargeHolcim Maroc et le CNOA redéfinissent l’avenir du bâtiment

LafargeHolcim Maroc et le CNOA s’allient pour la durabilité et la résilience dans le domaine de la construction. Dans le cadre de la promotion et la durabilité du secteur de la construction au Maroc, LafargeHolcim Maroc, acteur majeur de l’industrie du bâtiment, a organisé ce jeudi 23 novembre 2023 à Casablanca, une conférence en partenariat avec le Conseil National de l’Ordre des Architectes (CNOA) sous le thème « Construction durable et résilience des bâtiments : quelles ambitions et quelles pratiques ? ».

Réunissant les acteurs clés de la construction au Maroc, la conférence fut l’occasion de promouvoir l’innovation dans l’acte de bâtir, à travers le partage de success-stories, des expériences récentes et des réalisations dans ce domaine. Elle fut aussi l’occasion d’explorer les dernières tendances de l’industrie du bâtiment, d’évaluer le bilan actuel et les perspectives d’avenir du secteur, dans un esprit d’échange et de partage.

Des interventions sous forme de keynotes et des tables-rondes ont été organisées lors de cette conférence, portant sur l’importance de la durabilité et de la résilience dans le contexte actuel :

La durabilité vise à réduire l’impact écologique, social et économique des bâtiments tout au long de leur cycle de vie, tandis que la résilience fait face aux menaces climatiques et naturelles en garantissant la sécurité et le bien-être des occupants.

Plusieurs conventions ont été signées en marge de cet événement, notamment la convention entre LafargeHolcim Maroc et le CNOA qui porte sur un intérêt commun pour l’évolution et le progrès scientifique et technique dans le domaine de l’architecture et de la construction, mais aussi, la convention tripartite entre la Société d’Aménagement Zenata (SAZ), le CNOA et Lafarge Holcim Maroc qui a pour objectif de favoriser un échange enrichissant de connaissances, renforcer la coopération entre ces parties et de concrétiser des projets durables et innovants. Parmi les initiatives phares de cette convention : un concours architectural d’idées sur la construction durable au sein du quartier Jnane Zenata au sein de l’écocité Zenata, une occasion exceptionnelle de repenser et de mettre en pratique des solutions innovantes, durable et respectueuses de l’environnement.

« Ces accords mettent en avant la nécessité de promouvoir des solutions innovantes et durables qui non seulement répondent aux besoins actuels, mais préparent également le terrain pour l’avenir de l’industrie de la construction », affirme Saad DALIL, Directeur Commercial et Marketing Ciment de LafargeHolcim Maroc.

Il est à rappeler que cette conférence intervient dans un contexte international marqué par des bouleversements et des défis, où le Maroc, fort de son riche patrimoine civilisationnel et de son adhésion aux agendas internationaux pour un avenir durable, s’engage fermement à poursuivre son développement durable et inclusif, et de se positionner comme un acteur de premier plan dans le domaine de la construction durable et résiliente.