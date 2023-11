SUV compact : Nissan Qashqai e-Power, un hybride pas comme les autres !

Première en Afrique pour Nissan, avec le lancement, sur notre marché, du Qashqai e-Power et de la technologie éponyme qui l’anime. Le “newcomer” associe un moteur essence et un bloc électrique, mais adopte un mode de fonctionnement innovant, différent de celui des modèles hybrides (simples) de la concurrence. Seul le moteur électrique entraîne les roues. La mission du petit 3 cylindres est de charger la batterie. Résultat : les sensations au volant sont proches de celles d’un véhicule 100% électrique et Nissan promet jusqu’à 1.000 km avec un seul plein !

Nissan et l’électrification, c’est une longue histoire ! Sa citadine 100 % électrique Leaf, lancée en 2010, est un véritable succès. Près de 500.000 exemplaires ont été écoulés dans le monde et si la deuxième génération, apparue en 2018 et restylée en 2022, a fait le deuil depuis quelques années du statut de véhicule électrique le plus vendu en Europe et au Japon, Nissan est en train de préparer la relève dans le cadre de son vaste plan Ambition 2030. Plusieurs modèles électriques (BEV), mais aussi des modèles HEV comme le Qashqai e-Power qui vient de débuter sa carrière sous nos latitudes, seront lancés dans les prochaines années. Pas moins de 27 modèles électrifiés, dont 19 BEV, verront le jour d’ici la fin de la décennie.

A cette échéance, le line-up de la firme de Yokohama sera composé à 55 % de véhicules électriques et hybrides. 2030, c’est demain, et l’importateur exclusif de Nissan au Maroc prépare le terrain avec le Qashqai e-Power, qui a eu droit récemment à sa première continentale. Disponible uniquement dans sa version essence jusqu’alors, la troisième génération du SUV compact nippon reçoit un renfort de choix avec cette déclinaison hybride non-rechargeable, aux “Prius et coutumes” différents de ceux des autres HEV du marché, rappelant la technologie proposée par Opel et Chevrolet sur le duo Ampera/Volt, à ceci près que ces deux modèles à autonomie étendue, produits entre 2011 et 2015, sont des hybrides rechargeables (PHEV).

Le moteur thermique du Qashqai e-Power, un 3 cylindres 1.5 l turbo essence de 158 ch à taux de compression variable, agit comme un prolongateur d’autonomie. C’est à une petite batterie de 2.1 kWh et de 56 kg à peine plutôt qu’aux roues du véhicule qu’il est raccordé. Seul le gros moteur électrique de 140 kW (près de 190 ch) et 330 Nm de couple, placé sur l’essieu avant et alimenté par un générateur électrique via un onduleur, entraîne les roues, avec le concours d’une transmission à variation continue XTronic 7.

L’électromoteur en première ligne

Du coup, le Qashqai se conduit peu ou prou comme un véhicule 100 % électrique. Le couple maxi est disponible sur l’intégralité de la plage d’utilisation, ce qui est l’assurance de franches accélérations, tandis qu’un silence apaisant règne le clair du temps à bord. Autre point commun avec la frangine Leaf, le système “e-Pedal Step”, qui s’active grâce à une commande placée sur la console centrale et qui permet de se passer de la pédale de frein, d’accélérer et de freiner avec le champignon. Dingue, non ? Au lever de pied de la pédale de droite, le véhicule se met à décélérer jusqu’à atteindre une vitesse de 10 km/h.

En d’autres termes, le Qashqai e-Power, c’est l’électrique sans la prise… de tête relative à l’autonomie, à la recharge ! Nissan parle d’un rendement énergétique sans précédent dans le petit monde des HEV, crédite son Qashqai e-Power d’une consommation moyenne de 5,3 l/100 km (cycle WLTP mixte) et promet qu’il est en mesure de parcourir jusqu’à 1.000 km avec un seul plein (réservoir de 55 litres). A titre de comparaison, le Qashqai essence, pourtant moins puissant (130 ch dans sa variante à transmission manuelle et 150 ch en BVA), exige au minimum un litre de carburant supplémentaire tous les 100 km.

Il “Qash” bien son jeu

En revanche, pour quasiment tout le reste, ce Qashqai e-Power est comparable à la variante essence. Côté look, seuls le badge e-Power et ses jantes spécifiques, quasi-pleines, pensées pour une meilleure aéro, permettent de les distinguer. On retrouve ainsi la calandre V-Motion béante, ou encore la signature lumineuse en forme de C, les flancs nervurés, les épaulements marqués, ou encore l’imposant becquet de hayon de la version thermique.

A l’intérieur, hormis l’affichage distinctif, propre au système d’hybridation, au niveau du combiné d’instrumentation numérique de 12,3 pouces et de l’écran tactile central de 9 pouces (ultra-connecté), mais aussi du susmentionné bouton EV de l’e-Pedal, c’est bonnet blanc et blanc bonnet, là encore. Et parce que sa petite batterie est placée sous les sièges avant, la contenance du coffre du Qashqai e-Power n’a pas du tout été grevée (504 l).

Les tarifs du nouveau venu, disponible en trois finitions (Acenta+, N-Connecta et Tekna), sont un peu plus haut perchés que ceux du Qashqai essence, qui est, soit dit en passant, l’un des SUV compacts les plus accessibles du marché. Ils démarrent à 375.000 DH et culminent à 440.000 DH, tandis que la finition intermédiaire s’affiche à 410.000 DH.

Mehdi Labboudi / Les Inspirations ÉCO