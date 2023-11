Concept-car : Renault Twingo Legend, à vous de fantasmer la vie qui va avec !

La plus emblématique des Renault Twingo, la première du nom, celle qui proposait à ses prospects de s’inventer une vie à son image, est de retour, trente ans après sa commercialisation et seize ans après son départ à la retraite. Un concept-car 100% électrique, la Twingo Legend, réinterprétation néo-rétro de l’iconique “grenouille”, a en effet été dévoilé récemment. Attendue en 2026, la version de série devrait s’afficher à un tarif attractif, inférieur à 20.000 euros.

“Carwiniste” endurci, adepte du “revival of the fittest”, “géniteur” de la très néo-rétro Fiat 500 “Trepiùno” de 2007 et “idéologue” du retour aux affaires d’Abarth, Luca de Meo est aussi derrière la réincarnation des R5 et R4 électriques, présentées sous forme de prototypes en 2021 et 2022 et attendues respectivement en 2024 et 2025 dans les showrooms de la marque.

Le big boss de Renault a récidivé la semaine dernière à l’occasion du “Capital market day” de la firme au losange, en présentant un troisième concept-car inspiré d’une des icônes de la marque, la Twingo Legend. Une resucée néo-rétro de la génération originelle de la pupuce française, dévoilée au Mondial de Paris en 1992, lancée début 1993 et vendue à 2,6 millions d’unités en près de 14 ans de carrière.

À l’inverse des R4 et R5, la Twingo figure toujours au catalogue de Renault. La troisième génération a démarré sa carrière en 2014 et dispose même, depuis 2020, d’une version “zéro émission à l’échappement”. La Twingo Legend préfigure l’outfit de la quatrième génération de la petite sœur rock n’roll de la Clio, dont les débuts commerciaux sont programmés pour 2026. Signe particulier, en plus de l’hommage stylistique à la Twingo I, du total look grenouille à l’avant, du clin d’œil de sa poupe à celle de la Twingo 2 et de l’apparition de deux portes supplémentaires : ce sera la Renault électrique “premier prix”. Elle devrait s’afficher à un peu moins de 20.000 euros en France (avant déduction du bonus écolo), ce qui en fera une rivale frontale de sa cousine Dacia Spring, des futures Citroën ë-C3 et VW ID.2, qui seront lancées en 2025, de même que d’une poignée de petites citadines chinoises allergiques à l’énergie fossile.

À titre de comparaison, la Twingo E-Tech exige présentement un peu plus de 25.000 euros dans sa version d’appel, quand la Spring dépasse de peu la barre des 20.000 euros. Comme ses aînées R4 et R5, l’emblématique Renault Twingo I s’est réincarnée en concept-car 100% électrique. Le modèle de série devrait voir le jour en 2026.

Mehdi Labboudi / Les Inspirations ÉCO