Sport automobile : un championnat du Maroc de F4 en 2024 et 2025

La Fédération royale marocaine des sports automobiles (FRMSA) a annoncé, ce week-end, en marge de la tenue des 24 Heures du Karting d’Agadir, l’organisation, pour la première fois au Maroc et en Afrique, d’un championnat de Formule 4 en collaboration avec le groupe français AGS, grand nom de la F4 ayant connu la magie de la F1 (47 GP disputés entre 1986 et 1991).

Deux saisons (2024 et 2025) sont déjà programmées et les Grands Prix se dérouleront sur les deux circuits homologués FIA dont dispose notre pays, le circuit international Moulay El Hassan de Marrakech et celui de Sidi Daoui, à Oued Zem (voir “Chiffre de la semaine”). Pour pouvoir prétendre à un baquet dans cette compétition de monoplaces, considérée comme étant l’une des antichambres de la Formule 1, mais aussi comme le passage obligé pour les “top guns” après les années karting, les pilotes, Marocains comme étrangers, doivent posséder une licence de la fédération automobile de leur pays d’origine.

Mehdi Labboudi / Les Inspirations ÉCO