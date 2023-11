Loueurs : Enterprise Rent-A-Car affiche ses ambitions marocaines

Géant mondial de la location de voitures, présent dans plus de 90 pays, où il gère un réseau de 10.000 agences (succursales et franchisés) et une flotte de plus de 2,1 millions de véhicules, l’Américain Enterprise Rent-A-Car a dévoilé sa stratégie pour le marché marocain à l’occasion d’une conférence de presse organisée le 16 novembre à Casablanca. Un événement lors duquel l’antenne locale de cette firme transnationale et son opérateur exclusif, Global Lease, filiale du groupe (saoudien) Bugshan Maroc – distributeur de Hyundai et d’Aston Martin – spécialisée dans la location de voitures et de camions longue, moyenne et courte durée, ont présenté leurs deux premières agences, sises à quelques encablures des aéroports de Marrakech et de Casablanca et respectivement mises en service le 26 juin et le 5 juillet dernier.

D’autres ouvertures sont inscrites à l’agenda d’Enterprise : Rabat, Agadir, Fès, Tanger, Nador et Laâyoune, là encore à proximité des aéroports. «Le Maroc est une destination mondiale emblématique et nous sommes ravis d’entrer sur ce marché fort et en croissance rapide. Nous voulons garantir aux voyageurs un meilleur accès aux marques qu’ils connaissent et privilégient, peu importe où ils voyagent, et offrir le plus haut niveau de service client, ce qui nous distingue dans le secteur de la location de voitures», a déclaré Milena Jankovic, assistante vice-président des franchises mondiales EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) d’Enterprise Holding. «Ensemble, nous nous engageons à offrir la meilleure expérience client possible et les solutions de location de voitures les plus innovantes au Maroc», a indiqué, pour sa part, Zouhair Belkhou, directeur général de Global Lease.

Mehdi Labboudi / Les Inspirations ÉCO