TIME honore la Kia EV6 GT comme l’une des meilleures inventions de l’année 2023

La Kia EV6 GT a remporté le prestigieux prix TIME des meilleures inventions de 2023 dans la catégorie Transport. Cette distinction est basée sur une liste compilée sur 20 ans qui comprend 200 innovations exceptionnelles, y compris de nouveaux produits et idées, reconnues par les éditeurs du magazine Time pour leur contribution aux « changements positifs dans notre façon de vivre ».

A cette occasion, Stephen Center, PDG et vice-président de Kia America a déclaré: « La Kia EV6 GT incarne la philosophie de conception de notre groupe ‘Opposites United’ et dépasse toutes les attentes en mettant l’accent sur l’importance de la mobilité durable avec une puissance extraordinaire et des performances exceptionnelles d’une véritable voiture de sport ». Il a ajouté: « Kia America est la seule entreprise américaine à figurer sur la liste TIME des 100 entreprises les plus influentes en 2023. Et nous sommes honorés de recevoir cette reconnaissance en tant que voiture la plus puissante au monde jamais produite par la marque ».

Les candidats figurant sur la liste sont sélectionnés parmi un groupe de nominés par les éditeurs et correspondants de TIME au monde entier via un processus de candidature en ligne, avec une attention particulière aux domaines tels que l’intelligence artificielle, l’énergie verte et la durabilité. Les rédacteurs évaluent ensuite chaque candidat en fonction de plusieurs facteurs clés, notamment l’originalité, l’efficacité, l’ambition et l’impact.

« Le résultat est une liste de 200 inventions innovantes (et 50 particulièrement louables), y compris l’ordinateur le plus puissant du monde, un lieu de divertissement révolutionnaire offrant un nouveau concept dont l’objectif est de créer un changement positif dans la façon de vivre, travailler, jouer et penser à ce qui est possible », a précisé un éditeur du magazine Time.

Plus tôt cette année, la Kia EV6 GT a remporté le prestigieux prix « World Performance car award of the Year 2023 ». Avec une puissance exceptionnelle de 576 chevaux, un temps d’accélération de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes, une vitesse de pointe de 260 km/h, une capacité longue autonomie, un intérieur spacieux et un design sophistiqué, la Kia EV6 GT entièrement électrique a connu du succès lors de la compétition marquée par une concurrence intense avec les voitures de sport traditionnelles à moteur essence.