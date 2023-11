BMCI : une nouvelle expérience client à l’horizon 2024

La BMCI vient de lancer un plan de modernisation de son réseau d’agences et confirme son engagement pour une amélioration continue de l’expérience client.

Ce plan, entamé il y a plusieurs mois et planifié jusqu’en 2024, est l’une des actions phares entreprises par la banque afin de répondre aux évolutions des besoins et attentes de ses clients. Les agences du Groupe ont été repensées afin d’être plus accueillantes, grâce à un design moderne et en conformité avec les standards des clients les plus exigeants.

Après des mois de travaux, la BMCI a inauguré ses premières agences et les retours des clients s’avèrent excellents, d’après la Banque. Ces derniers apprécient beaucoup ces nouveaux espaces conviviaux et privilégiant la confidentialité, propices aux échanges avec leurs conseillers sur leurs projets tant personnels que professionnels.

L’intégration de nouveaux services innovants qui permettent de réduire les délais d’attente et de créer une expérience client aussi fluide que satisfaisante a également été appréciée.

Ouverture de compte accélérée, crédit immédiat, nouvelles fonctionnalités dans l’application BMCI Connect, etc. Autant d’initiatives qui démontrent la volonté de la BMCI de placer le confort de ses clients au centre de ses préoccupations, créant les conditions adéquates pour leur offrir le meilleur des accompagnements dans le cadre d’une relation durable et de confiance.