La caravane des 500 grandes entreprises au Maroc fait halte à Fès (VIDEO)

La Caravane 2023 des 500 plus grandes entreprises marocaines a récemment fait escale à Fès-Meknès, mettant en lumière le potentiel de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) pour stimuler la croissance des entreprises de la région. Une occasion de dévoiler les performances des 10 meilleures entreprises locales.

La Caravane 2023 des 500 plus grandes entreprises marocaines a fait escale, mercredi, à Fès-Meknès. Organisée par le média Économie Entreprises en partenariat avec l’annuaire professionnel Kompass Maroc, cette initiative a mis en lumière la thématique de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) en tant que moteur de croissance pour les grandes entreprises. Plusieurs experts, chefs d’entreprise et opérateurs économiques de la région ont pris part à cette rencontre pour décortiquer les enjeux et opportunités de la Zlecaf. Ils ont exploré la manière dont cette initiative pouvait contribuer au développement des entreprises de la région dans un contexte où les échanges commerciaux ont toujours été le pilier des grandes économies.

Des atouts à développer

Hassan Alaoui, directeur de publication d’Économie Entreprises, a souligné l’importance stratégique de la région de Fès-Meknès. Une région caractérisée par sa position géostratégique centrale, qui en fait un point nodal des échanges économiques nationaux et des flux démographiques.

De plus, avec son maillage industriel en plein essor, cette région joue un rôle clé dans l’exportation du savoir-faire marocain vers le marché continental. Sa diversité économique constitue un atout considérable. Des entreprises agricoles aux entreprises touristiques, en passant par les artisans, la région est un véritable creuset de secteurs d’activité variés.

De plus, l’industrie offshore, en plein développement, occupe également une place importante dans le paysage économique local. Toutes ces facettes de l’économie régionale font de Fès-Meknès un acteur central dans la mise en œuvre de la Zlecaf, surtout dans le contexte actuel de redéploiement de l’économie nationale.

La CGEM veut stimuler les échanges en Afrique

Omar Tajmouati, président de l’antenne régionale de la CGEM à Fès-Meknès, a souligné la pertinence de la thématique abordée qui est en cohérence avec les priorités stratégiques de la CGEM et son engagement à encourager les entreprises marocaines à s’étendre en Afrique.

En effet, la CGEM dispose d’une commission Afrique dédiée à stimuler les échanges économiques avec le continent africain et à renforcer les partenariats économiques avec les acteurs du continent. Omar Tajmouati a également mis en lumière le potentiel considérable d’expansion des entreprises de la région en Afrique, en particulier dans le secteur agricole, soulignant la possibilité d’augmenter de manière significative les échanges commerciaux avec les pays voisins, y compris ceux d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique de l’Est, voire jusqu’en Afrique du Sud.

«Cette vision audacieuse s’aligne parfaitement avec les aspirations de la Zlecaf et ouvre de nouvelles perspectives pour les entreprises de Fès-Meknès à l’échelle continentale», souligne-t-il.

Renforcement du dispositif incitatif régional

Mettant l’accent sur l’importance de l’intégration et des opportunités offertes par la Zlecaf pour la région, Amjad Kiti, directeur du Pôle Impulsion économique et Offre territoriale au Centre régional d’investissement Fès-Meknès, a mis en avant la vision stratégique à long terme de la région, conformément à la direction éclairée de Sa Majesté le Roi, visant à se préparer à s’engager dans la Zlecaf et à s’établir au sein d’écosystèmes porteurs à l’échelle internationale et continentale.

Dans cette optique, des incitations sont envisagées pour compléter la Charte d’investissement existante ainsi que les différents mécanismes incitatifs et les soutiens financiers proposés, notamment, par l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et par le ministère de l’Industrie, à l’instar du programme primo-exportateurs.

De plus, la région dispose de dispositifs incitatifs, dont le Fonds de souveraineté industriel, visant à encourager les investisseurs à substituer les importations et à orienter leurs activités vers l’exportation. Cette approche proactive reflète l’engagement de Fès-Meknès à capitaliser sur les opportunités offertes par la Zlecaf et à renforcer sa position en tant que moteur économique régional, tout en contribuant au rayonnement international du Maroc.

Le Top 10 des entreprises de la région

L’organisation de la caravane annuelle des 500 entreprises a été marquée par la publication de la 22e édition du classement des 500 plus grandes entreprises marocaines, un événement marquant pour le secteur économique du pays. Hassan Alaoui, directeur de publication d’Économie Entreprises, a souligné que cette édition, en accord avec les grandes tendances économiques mondiales, introduit une évolution significative en incluant les banques et les compagnies d’assurance dans le classement, reconnaissant ainsi leur contribution à la création de richesse et d’emplois, tout comme les entreprises industrielles et commerciales. Une autre innovation majeure dans cette édition est l’incorporation des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) dans la qualification des grandes entreprises.

Cette dimension reflète l’importance croissante de la durabilité et de la responsabilité sociale des entreprises dans le contexte économique mondial. En outre, lors de cette étape, le classement des dix premières entreprises de la région Fès-Meknès a été dévoilé, mettant en avant leur contribution significative à l’économie de la région et du pays.

En tête de ce classement, nous retrouvons RADEEF, dont le chiffre d’affaires s’élève à 1,64 milliard de dirhams (MMDH). Derrière, Maroc-Modis, et la RADEM arrivent ex-aequo avec un chiffre d’affaires de 0,97 MMDH. Ces entreprises, par leurs performances financières, jouent un rôle significatif dans la dynamique économique de la région, contribuant ainsi à son développement et à son rayonnement sur la scène nationale.

Mehdi Idrissi / Les Inspirations ÉCO