Opel Rocks Electric : le futur de la mobilité urbaine en électrique

Radicalement différente, totalement nouvelle, entièrement électrique : voici la nouvelle Opel Rocks Electric. L’entrée de gamme électrique sans émissions constitue la réponse aux exigences de mobilités de notre temps. Progressiste, explicite et audacieuse : typiquement Opel. Elle incarne la Sustainable Urban Mobility (Mobilité Urbaine Durable).

Le nouveau véhicule électrique citadin offre une mobilité électrique moderne, tout en protégeant au mieux du vent et des intempéries. Avec cette deux places de seulement 2,41 mètres, Opel poursuit son offensive électrique. Le constructeur allemand élargit sa gamme de produits inférieurs à la Corsa-electric avec une SUM électrique à batterie qui peut convenir à tout le monde, du jeune conducteur à la personne faisant la navette entre le centre-ville et la périphérie. En effet, le prix pour la nouvelle Opel Rocks Electric se situe largement en-dessous de celui d’un petit véhicule.

La nouvelle Opel Rocks Electric est sans compromis, à tous les points de vue : son design est explicite et audacieux, ses dimensions sont extrêmement compactes et son entraînement est purement électrique. La SUM offre une mobilité électrique intelligente et fonctionnelle à tous et toutes, tout en faisant sensation grâce à son style. Opel est abordable, simplement humain et cool.

Compacte et pratique

La nouvelle Opel Rocks Electric est simplement différente : ce n’est pas un gros véhicule qui nécessite une grande surface de circulation dans les centres-villes. Au lieu de ça : c’est un véhicule électrique citadin, compact et sans émission, au design élégant et pour deux personnes.

La Rocks Electric est extrêmement compacte : elle mesure seulement 2,41 mètres de long et 1,39 mètre de large (sans les rétroviseurs extérieurs) et pèse seulement 471 kilogrammes (batterie à traction incluse).

L’Opel Rocks Electric est un petit prodige en matière d’espace. En effet, malgré sa taille compacte, son habitacle séduit grâce à une utilisation maximale de l’espace, garantissant même aux personnes de plus de 1,90 m de voyager confortablement. Les deux sièges sont légèrement décalés, afin que le conducteur puisse régler le sien de manière individuelle tandis que le passager dispose de suffisamment de place pour ses jambes. Notons également que le véhicule offre suffisamment d’espace pour les sacs de courses ou de shopping, que ce soit dans le compartiment derrière les sièges ou dans l’espace de rangement de 63 litres près du passager.

De plus, grâce aux dimensions compactes et aux grandes fenêtres, les conducteurs de l’Opel Rocks Electric bénéficient en permanence de la meilleure vue panoramique. Le toit vitré panoramique de série en verre (exceptionnel pour un véhicule de cette catégorie de prix) assure une atmosphère légère et agréable dans l’habitacle, et offre une vue circulaire époustouflante.

Design hautement fonctionnel

L’Opel Rocks Electric est étonnamment minimaliste. Si elle se démarque sur la route avec ses faces avant et arrière, elle arbore indéniablement le style de la marque et notamment le signe reconnaissable entre tous, l’Opel Vizor sur l’avant. Les bas de caisse et l’habillage de carrosserie confèrent à l’Opel Rocks Electric une allure à la fois robuste et originale.

Le design explicite et audacieux est accentué aussi par les deux portières, identiques de chaque côté. La portière du passager pivote comme d’habitude vers l’avant ; tandis que la portière du conducteur pivote à l’inverse, vers l’arrière : du style et de l’intelligence.

Le minimalisme de la Rocks Electric se répercute également dans la production : la citadine éco-responsable n’est composée que de 250 pièces au total ; de nombreux composants sont même utilisés plusieurs fois. Ainsi, l’avant et l’arrière sont identiques, de même que les portes.

Une petite bête de puissance

Dans sa version disponible à 109.900 MAD, cette nouvelle venue électrique intelligente délivre une autonomie allant jusqu’à 75 kilomètres, selon le WLTP, que l’on peut parcourir à une vitesse allant jusqu’à 45 km/h. La nouvelle Opel est ainsi parfaitement adaptée au trafic urbain quotidien. Elle est idéale pour les personnes faisant la navette, qui souhaitent effectuer le trajet jusqu’au travail sans émettre d’émission et qui souhaitent ne pas perdre de temps avec la recherche d’une place de stationnement une fois sur place. Les dimensions compactes font de la Rocks Electric le véhicule zéro émissions idéal pour la ville. Doté de ses roues de 14 pouces et de son rayon de braquage de seulement 7,20 mètres, elle est extrêmement simple à manœuvrer dans des courbes serrées ou dans des petites places de stationnement.

Quant à la batterie de 5,5 kWh de l’Opel Rocks Electric, elle se recharge entièrement en 4 heures environ sur une prise de courant classique. Le câble de recharge, d’une longueur de trois mètres, est logé dans le véhicule SUM de manière fixe et se laisse facilement tirer de la porte du passager en cas de besoin. Opel propose également un adaptateur permettant de recharger le véhicule sur une station de recharge publique. Enfin, l’équipement technique est complété par un chauffage/ventilation, des clignotants et des phares et feux de stop LED offrant une visibilité maximale.

La mobilité urbaine vu par Opel

Avec un prix de 109.900 MAD, la Rocks Electric TeKno est par définition la star de la mobilité urbaine. Elle séduit à l’intérieur comme à l’extérieur par des touches tendance déclinées en jaune électrique. Des enjoliveurs avec design en x, des habillages de carrosserie à l’avant et à l’arrière et un intérieur avec des notes de couleurs bien placées attirent également tous les regards. Elle offre un support pour smartphone pratique et placé au milieu de la console centrale. Sur demande, une installation mains libres Bluetooth peut être installée et l’Opel Rocks Electric se transforme alors en une SUM entièrement connectée.