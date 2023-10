Investissements privés : le potentiel du Maroc mis en avant lors des assemblées annuelles BM-FMI

Dans le cadre des Assemblées Annuelles 2023 de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International à Marrakech, le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques publiques, en collaboration étroite avec le Ministère de l’Économie et des Finances et l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), ont organisé une session de haut niveau sous le thème « le Maroc, terre privilégiée des investissements privés » pour partager les ambitions, les atouts et les initiatives clés du Maroc.

Avec la participation de personnalités de référence du secteur privé tel que Luca De Meo, président de l’Association européenne des Constructeurs Automobiles et PDG du Groupe Renault, Ferid Belhaj, Vice-Président Moyen-Orient & Afrique du Nord de la Banque Mondiale, Sandro Salsalno, PDG de Salsano Group, Dr Alexis Crow responsable de la pratique d’Investissement géopolitique mondiale à PwC, Olivier Perrin, Senior Partner en ressources énergétiques et industrielles à Monitor Deloitte et Hamza Kabbaj, Vice-Président exécutif senior de SGTM, Maroc, la session a reflété l’ambition du Maroc de se positionner en tant que hub d’investissement de premier plan.

Cette rencontre a permis de partager les atouts pour lesquels le Maroc s’impose jour après jour, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, comme une destination de choix pour les investissements privés.

Avec un environnement politique et économique stable, un emplacement géographique stratégique, un vivier important de jeunes talents et son rôle pionnier dans les énergies renouvelables, le Royaume du Maroc ambitionne de jouer un rôle crucial dans la transition énergétique mondiale, de capitaliser sur la réorganisation des chaines de valeur et d’attirer sur tout le territoire des investissements à forte valeur ajoutée et créateurs d’emplois.

Soulignant l’évolution économique et industrielle du Maroc et son potentiel pour l’avenir, Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques publiques, a déclaré : « le pari du Maroc est un pari gagnant. La transformation qu’a opérée le Royaume en près de vingt ans en est la preuve. Et quand le Maroc s’engage, le Maroc tient ses promesses ». Ces mots résonnent comme un rappel du parcours réalisé par le Maroc en termes de développement économique, tout autant que l’énorme potentiel dévoilé par le pays.

La décision conjointe de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International de tenir les réunions annuelles de 2023 à Marrakech, malgré le récent tremblement de terre qui a frappé la région d’Al Haouz, témoigne de la confiance que la communauté internationale accorde au Royaume du Maroc. Elle illustre également la résilience exceptionnelle du Maroc, qui, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, démontre sa capacité à surmonter les épreuves et à accueillir avec succès de tels événements internationaux majeurs.