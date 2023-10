Les Eaux minérales d’Oulmès célèbrent leurs 80 ans de cotation à la Bourse de Casablanca

La découverte en 1933 de la source Lalla Haya anciennement Badda, dans les montagnes du Moyen-Atlas, marque le début de l’histoire de l’eau minérale naturellement gazeuse Oulmès, qui depuis accompagne le quotidien de générations de Marocains.

Le 14 mars 1935, la « Fermière des Eaux Minérales d’Oulmès », dénomination initiale de la société Les Eaux Minérales d’Oulmès, fait son apparition sur le compartiment hors cote, dans le Bulletin de l’Office de Compensation des Valeurs Mobilières Marocaines, avant de rejoindre en 1943 la cotation officielle. Dans les années 1960, sous l’impulsion de feu Abdelkader Bensalah, Les Eaux Minérales d’Oulmès entre dans une ère de développement et d’investissements industriel, humain et logistique.

L’entreprise poursuit sa croissance jusqu’à devenir le fleuron industriel que l’on connaît aujourd’hui. Les années 1970 sont marquées par l’intégration de la société Les Eaux Minérales d’Oulmès dans le groupe Holmarcom, et le démarrage en 1978 de l’exploitation de la source Sidi Ali Chérif qui est à l’origine de la marque Sidi Ali. Pendant les années 1990, Les Eaux Minérales d’Oulmès innove en lançant sa propre production de préformes et procède aussi à une levée de fonds pour accompagner ses investissements dans l’outil de production. Début 2000, la société augmente une nouvelle fois son capital afin de financer une usine d’embouteillage dédiée à la boisson gazeuse dans le cadre de son partenariat avec le groupe PepsiCo.

Ainsi, la Bourse de Casablanca, et les actionnaires individuels et institutionnels, ont continué d’accompagner la croissance de la société à travers la souscription à des emprunts obligataires et des levées de fonds. Depuis le début des années 90, Les Eaux Minérales d’Oulmès a réalisé plusieurs opérations d’augmentation de capital et, d’émissions d’obligations. Malgré un contexte de crise pandémique entre 2020 et 2022, Les Eaux Minérales d’Oulmès s’est montrée résiliente et a poursuivi ses investissements dans les outils industriels, de distribution, et de gouvernance, tout en installant les bases d’un développement durable, au Maroc et dans

plusieurs pays à l’échelle du continent.

Cette politique volontariste s’est traduite par une croissance soutenue à deux chiffres (10% de taux de croissance

annuel moyen sur la période 2002-2022), renforçant ainsi sa notoriété et son rôle majeur dans le domaine de

la responsabilité sociétale des entreprises au Maroc.

LES ENGAGEMENTS D’UNE ENTREPRISE COTÉE EN TANT QUE LEVIERS DE DEVELOPPEMENT

Depuis son introduction en bourse, Les Eaux Minérales d’Oulmès a capitalisé sur de multiples leviers stratégiques

qui lui ont permis de consolider sa position sur le marché et de renforcer sa vision à long terme. Sa présence

sur les marchés financiers a non seulement permis à l’entreprise de renforcer sa légitimité et sa crédibilité auprès

des partenaires et des investisseurs institutionnels, mais également d’accélérer sa croissance et son développement au niveau national et international.

De plus, en répondant aux exigences rigoureuses de transparence et de gouvernance associées à la cotation en bourse, Les Eaux Minérales d’Oulmès a gagné la confiance des acteurs financiers, faisant d’elle une référence au sein de son industrie.

Dans un marché où les habitudes de consommation et les exigences de nos parties prenantes sont en constante

évolution, Les Eaux Minérales d’Oulmès a construit son modèle de développement en se basant sur 5 piliers.

Les Consommateurs par la construction de marquesfortes et la promotion d’une hydratation saine, les Clients

à travers l’excellence du service fourni, les Collaborateurs par la création d’un environnement de travail sain qui

prône l’égalité des chances et l’évolution de carrière, les Communautés qu’elle soutient sur les plans de l’éducation, de l’employabilité et de la solidarité citoyenne, et le Capital environnemental à travers la préservation des ressources naturelles et la réduction de l’impact de ses activités sur l’environnement.

CONTINUER A ÉCRIRE NOTRE HISTOIRE

Les Eaux Minérales d’Oulmès se distingue par une politique d’innovation, de construction d’un portefeuille de

marques fortes et d’efficacité opérationnelle, qui a permis sa croissance et l’amélioration de sa rentabilité.

Au-delà de créer des emplois et de contribuer au développement économique, Les Eaux Minérales d’Oulmès

s’est activement engagée dans des initiatives sociales et citoyennes. Elle promeut la diversité, l’égalité des chances et l’inclusion au sein de son effectif, ainsi qu’auprès de ses partenaires, renforçant ainsi son rôle de moteur du progrès social.

La gestion responsable des ressources est une priorité pour l’entreprise qui a mis en place plusieurs mesures pour réduire sa consommation d’énergie, minimiser son impact environnemental et promouvoir une culture de durabilité.

LA BOURSE DE CASABLANCA, ACCÉLÉRATEUR DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES

La Bourse est une précieuse source de levée de capitaux additionnelle pour les entreprises de toutes tailles. Il s’agit d’un mécanisme performant qui permet à l’entreprise de financer son développement en accédant à une manne de fonds illimités. Depuis sa création, la Bourse de Casablanca a permis de lever des milliards de Dirhams qui ont financé le développement des entreprises marocaines de toutes tailles.

Les PME, particulièrement, peuvent trouver en le marché boursier une excellente source de financement grâce

aux nombreux dispositifs incitatifs mis en place par la Bourse de Casablanca à leur profit. Parmi ces dispositifs, le marché alternatif qui offre des conditions d’accès souples au marché boursier et l’Offre PME, lancée en partenariat avec l’AMMC, Maroclear et l’APSB, qui assure de grands avantages aux PMEs notamment en termes de procédures d’accès au marché. L’histoire a prouvé que l’introduction en bourse est bénéfique pour les PME : ces dernières ont multiplié par 4 à 5 leurs chiffres d’affaires et leurs résultats et près de la moitié ont changé de taille, passant de PME à Grande Entreprise.

Cela dit, les avantages de l’introduction en bourse ne se mesurent pas uniquement en levées de fonds. En

effet, s’introduire à la Bourse de Casablanca est un moyen d’institutionnaliser, de pérenniser et de faciliter la

transmission de son entreprise familiale afin de garantir son existence au-delà de son fondateur et sans en perdre le contrôle. En outre, elle incite à la mise en place de pratiques de bonne gouvernance, une communication financière transparente, améliorant ainsi l’image de l’entreprise vis à vis de ses clients et de son écosystème et augmentant par conséquent son attractivité vis-à-vis des investisseurs nationaux et internationaux. En somme, une entreprise cotée, c’est une entreprise fortement crédible, reconnue, visible sur le marché financier et par rapport à ses partenaires commerciaux, résiliente et conforme aux meilleurs standards

internationaux.

Aujourd’hui, l’histoire de la société Les Eaux Minérales d’Oulmès et ses 8 décennies de cotation sur le marché

boursier illustrent de manière concrète que l’introduction en bourse est bien un accélérateur de croissance de choix pour les entreprises.