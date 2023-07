Citroën lance sa nouvelle voiture l’« AMI BUGGY »

Pour affirmer encore plus son style, Ami Buggy adopte des jantes 14’’ perforées dorées du plus bel effet avec cabochon noir spécifiques à cette version. Au centre des roues sont modelés les chevrons emblématiques de Citroën. Ce type de jantes très contrastées se coordonne parfaitement avec la teinte de caisse Khaki.

LIBRE COMME L’AIR

En le regardant de plus près, on remarque l’absence de portes et le toit découvrable, de façon à profiter au mieux de l’environnement extérieur et respirer l’air pur cheveux au vent. Montés sur charnières, des tubes métalliques remplacent les portes. Quant au toit découvrable, il est muni d’une capote grise, clin d’œil à la Mehari ou la 2CV. Cette toile de protection est enroulable, d’une bonne densité, imperméable et traitée anti-UV afin de d’abriter le conducteur et son passager du rayonnement solaire ou des intempéries. La capote se fixe tout autour de l’ouverture de toit grâce à des boutons pression. Enroulable, elle peut se ranger simplement à l’arrière des sièges.

UNE AMBIANCE A BORD ACIDULEE

Pour répondre aux touches extérieures jaunes, on retrouve cette même couleur déclinée sur plusieurs éléments dans l’habitacle de Ami Buggy. Elles soulignent le côté pratique de certains accessoires fonctionnels tels les bacs de rangement, le crochet de sac et les sangles d’ouverture.

Les assises, recouvertes d’un tissu technique enduit noir mis en valeur par des surpiqûres jaunes invitent les occupants à prendre place à bord. Les tapis de sol laissent aussi apparaître des détails jaunes à travers leurs coutures et leur double jonc intérieur.

A tous les esprits libres et amoureux des loisirs en plein air, Ami Buggy promet des balades captivantes pleines d’aventures. Ludique, il sera parfait pour les weekends, les vacances en bord de mer ou dans un écrin de verdure.

UNE ENCEINTE AMI ET DES ACCESSOIRES VIENNENT COMPLETER L’EQUIPEMENT DE CETTE EDITION LIMITEE « AMI BUGGY »

L’enceinte nomade, légère et Bluetooth « Ultimate Ears Boom » peut être transportée facilement partout. Les mélomanes apprécieront le son puissant et immersif à 360°. Étanche et robuste, dotée d’une autonomie de 15h, elle accompagnera les plus beaux moments en musique. A l’intérieur de Ami Buggy, elle se glisse dans une zone spécialement dédiée au niveau tableau de bord, à proximité du volant.