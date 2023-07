Véhicules électriques : LG s’allie à HiEV pour innover la recharge

LG Electronics (LG) développe son activité de solutions de chargeurs pour les véhicules électriques (EV), ce qui devrait renforcer la position de l’entreprise dans le segment des chargeurs pour EV, qui connaît une croissance rapide.

LG a organisé une cérémonie pour célébrer le lancement de la fabrication de chargeurs pour véhicules électriques par HiEV Charger (anciennement connu sous le nom d’AppleMango). HiEV Charger, une entreprise spécialisée dans les solutions de recharge pour EV, a été rachetée par LG, GS Energy et GS Neotek en 2022.

HiEV Charger a dévoilé sa gamme de produits au cours de la cérémonie, qui comprend quatre chargeurs différents : deux modèles de 7 kW (à montage mural et sur pied) et deux modèles de charge rapide (100 kW et 200 kW). Tous les nouveaux produits sont faciles à installer et conviennent à de multiples environnements, tels que les habitations, les immeubles de bureaux et diverses autres installations commerciales.

Les nouveaux chargeurs pour les véhicules électriques sont dotés d’une série de caractéristiques qui renforcent la sécurité. En plus d’être résistants à l’eau et à la poussière, les chargeurs sont équipés de fonctions conçues pour assurer une protection électrique et thermique tout au long du processus de charge. Les nouveaux chargeurs ont également une faible profondeur qui permet une utilisation efficace de l’espace, tandis que l’inclusion de deux connecteurs signifie que deux EV peuvent être chargés simultanément. La gestion est simplifiée grâce à des fonctions telles que la détection du verrouillage des connecteurs et les mises à jour à distance.

En combinant son savoir-faire et ses prouesses techniques dans les secteurs B2C et B2B, LG est en mesure de fournir des solutions différenciées et d’améliorer l’expérience des clients. Les capacités bien établies de l’entreprise en matière de fabrication, de contrôle de la qualité, de service après-vente et de gestion de la chaîne d’approvisionnement créent les bases nécessaires à un succès durable dans le secteur des solutions de recharge pour véhicules électriques. Au-delà du marché national, LG planifie actuellement des lancements de produits de recharge de EV et des collaborations connexes dans des pays du monde entier.

Le marché mondial de la recharge des véhicules électriques devrait atteindre 186 milliards de dollars d’ici à 2030, selon Roland Berger, une société de conseil en gestion internationale. L’expansion du marché est due à plusieurs facteurs, notamment la mise en œuvre continue de réglementations visant à protéger l’environnement et les progrès constants de l’électrification des véhicules.

« Le début de la production de chargeurs de EV marque une étape importante pour LG, nous propulsant sur un chemin pour devenir le fournisseur total de solutions de charge de EV », a déclaré Suh Heung-kyu, vice-président et chef de la division commerciale de charge de véhicules électriques de LG Electronics Business Solutions Company. « Nous nous concentrerons sur la fourniture de solutions de recharge de EV pratiques et rapides pour les propriétaires de EV et de solutions de recharge de EV différenciées offrant divers modèles et de nouveaux services pour nos partenaires estimés. »