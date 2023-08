Red Bull : duel en Monster Trucks pour Verstappen et Tsunoda

Red Bull a publié récemment une vidéo insolite et spectaculaire, dans laquelle deux de ses protégés, Max Verstappen, double champion du monde de Formule 1, actuellement en ballotage très favorable dans la course pour un troisième titre de rang, et son pote Yuki Tsunoda, ancien membre du Red Bull Junior Team également, qui dispose depuis 2021 d’un baquet au sein de l’écurie satellite de Red Bull en F1, AlphaTauri, se mesurent dans une carrière au volant de Monster Trucks vingt fois plus gros que leurs frêles (mais surpuissantes) monoplaces, mais particulièrement légers (700 kg à peine), animés par des gros V8 de 500 ch !

Cet improbable duel – du fait du choix des armes – a été organisé par Red Bull “à domicile”, en marge du Grand Prix d’Autriche, neuvième manche du calendrier 2023 de F1. Inséparables dans les paddocks comme à la ville, les deux pilotes n’en sont pas à leur coup d’essai. Ils ont déjà croisé le fer sur leurs monoplaces en marche arrière, sur le circuit de Zandvoort, aux Pays-Bas, chez Max, et se sont aussi mesurés au volant de karts, chez Yuki, au Japon.

Mehdi Labboudi / avec les Inspirations ÉCO