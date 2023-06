Assemblées annuelles BM-FMI : le Maroc est idéal pour accueillir l’événement, selon Kristalina Georgieva

Dans le cadre de l’organisation par le Maroc des Assemblées Annuelles 2023 du groupe de la Banque Mondiale et du FMI (AA2023) qui devraient se dérouler à Marrakech en octobre prochain, Kristalina Georgieva, Directrice générale du Fonds Monétaire International (DG FMI), a effectué une visite au Maroc du 17 au 21 juin 2023.

Durant cette mission Georgieva a participé à plusieurs activités et a eu plusieurs rencontres avec les hauts responsables marocains, notamment avec le Chef du gouvernent, Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances et Faouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget.

Dans ce cadre, la ministre de l’Économie et des Finances et la Directrice générale du FMI ont réalisé, le dimanche 18 juin 2023, une visite du complexe solaire NOOR Ouarzazate, durant laquelle la DG a pu avoir des explications sur le fonctionnement de cette infrastructure et sur la stratégie du Maroc en matière de développement des énergies renouvelables et l’engagement fort de notre pays en faveur de la transition vers l’énergie verte.

De retour à Rabat l’après-midi du lundi 19 juin, Mme le DG du FMI a eu l’occasion de visiter le Complexe Mohammed VI de football de Maâmora, où elle a pu prendre connaissance de cette infrastructure et rencontrer quelques joueurs et membres du staff de l’équipe nationale marocaine.

Durant cette visite la DG a tenu à féliciter l’équipe nationale pour son brillant parcours lors de la récente coupe du Monde de Football 2022, en mettant en relief l’esprit d’unité, de travail acharné et de détermination qui ont marqué le monde. « C’est l’esprit que nous voulons voir lors des AA2023 de Marrakech », a-t-elle souligné.

Par ailleurs, la DG du FMI a été reçue le lundi 19 juin 2023 par le ministre et le ministre délégué chargé du Budget, au siège du département. Cette rencontre a été l’occasion d’évoquer les préparatifs en cours de l’organisation des AA2023 et les mesures prises par les autorités marocaines pour la réussite de cet évènement.

La ministre a précisé que les AA2023 seront l’occasion de mettre en exergue les grandes réformes mises en place par le Maroc dans les différents domaines de développement, sous la conduite éclairée de S.M le Roi Mohammed VI.

Pour sa part, Georgieva a déclaré que le Maroc constitue l’endroit « idéal » pour la tenue des prochaines Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, au regard de son économie forte et dynamique.

La DG du FMI a également été reçue par le Chef du Gouvernement, rencontre durant laquelle ont été évoquées les perspectives de la coopération entre le Maroc et le FMI et les préparatifs à la tenue des AA2023 dans notre pays.

Lors de la matinée de ce lundi 19 juin 2023, la DG du FMI, accompagnée par la ministre de l’Économie et des Finances, a pris part à une table ronde de haut niveau, organisée conjointement par Bank Al-Maghrib et le FMI sur la monnaie numérique de Banque Centrale.

Au cours de la journée du mardi 20 juin 2023, la DG du FMI et la ministre de l’Économie et des Finances ont eu d’autres activités qui se sont déroulées au niveau de la ville de Marrakech.

Elles ont ainsi pris part à une rencontre organisée à l’Université Cadi Ayad de Marrakech avec les étudiants mobilisés auprès de cinq universités marocaines en tant que volontaires lors des prochaines AA2023. Ainsi, ce ne sont pas moins de 500 étudiants volontaires qui ont été mobilisés auprès de l’Université Mohamed V, l’Université Cadi Ayad, l’Université International de Rabat, l’Université Al Akhawayne et l’Université Mohammed VI Polytechnique dans le cadre de conventions de partenariat entre le Ministère de l’Économie et des Finances et ces cinq Universités.

Lors de son mot introductif à cette rencontre, la ministre de l’Économie et des Finances a salué le rôle de l’enseignement public au Royaume dans la formation et l’encadrement de sa jeunesse. Elle a souligné par ailleurs l’importance de cette opportunité offerte aux jeunes étudiants marocains de rencontrer le monde de l’Économie et des Finances au cours de ces Assemblées et a réitéré sa confiance en la capacité des étudiants mobilisés à promouvoir l’image de jeunesse marocaine auprès de la communauté internationale.

La Directrice générale du FMI a souligné, à cette occasion, les retombées positives des AA2023 sur notre pays et sur l’Afrique en général et a mis l’accent sur l’importance des activités de volontariat sur le développement et l’enrichissement de l’expérience des jeunes étudiants.

Les échanges qui ont eu lieu avec les étudiants présents ont été axés sur le rôle du FMI dans la promotion coopération économique internationale au profit de la croissance et la prospérité mondiale, l’appui aux pays de la région pour la lutte contre les inégalités de revenus et la promotion de l’inclusion sociale ainsi que les défis liés aux changements climatiques.

Cette journée, à Marrakech, a été ponctuée par une visite conjointe au campus de l’événement à Bab Ighli, ou les deux hauts responsables ont pu témoigner de l’état d’avancement de l’aménagement du site et ont eu les explications nécessaires sur le déroulement des travaux et sur les installations prévues dans le campus.

À cette occasion, la Directrice générale du FMI a salué les progrès réalisés et a tenu à exprimer sa gratitude à l’équipe d’organisation marocaine pour son engagement et sa mobilisation autour de ces Assemblées.

Au terme de sa visite, le DG du FMI, a rencontré le Wali de la région de Marrakech-Safi avec lequel ont été évoqués les préparatifs de la ville de Marrakech d’accueillir les AA2023.