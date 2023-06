Bloomberg New Economy Africa, une vitrine pour le Maroc, selon Ali Seddiki (VIDEO)

Le Bloomberg New Economy, événement prestigieux et influent dans le domaine de l’économie et des affaires, a franchi les frontières des États-Unis et de l’Europe pour s’implanter sur le continent africain.

L’édition africaine de ce forum de renom a ouvert ses portes à Marrakech, pour deux jours d’échanges et de discussions fructueuses. Organisée par le groupe médiatique Bloomberg, leader mondial de l’information économique et financière, en partenariat avec l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), cette rencontre a été l’occasion idéale pour le Maroc de mettre en avant ses opportunités d’investissement.

Ali Seddiki, directeur général de l’AMDIE, a ainsi mis en avant l’importance de la tenue d’un tel événement au Maroc, et le potentiel du royaume en tant que hub et tremplin pour le développement de l’économie sur l’ensemble du continent.