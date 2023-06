Voitures au Maroc: où en est le marché du neuf ?

Dans le rouge depuis novembre 2022, le marché marocain du neuf a connu un soubresaut positif le mois dernier, une progression des ventes de 12,44% versus mai 2022, selon les dernières statistiques publiées par l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (Aivam).

Après cinq des douze rounds de l’année, le recul en termes de volumes écoulés est de l’ordre de – 4,45% en glissement annuel, contre -8,55% à fin avril. Plus de 4 points grattés, la fin d’une triste série et le début d’une vertueuse, peut-être, en cela que la performance du mois dernier survient après un mois d’avril beaucoup moins tempétueux que le premier trimestre.

Après un hiver glacial (- 8,89% en janvier, – 10,56% en février et – 11,93% en mars), le marché a eu droit à une météo plus «printanière», plus clémente, en avril, avec une baisse de – 0,23% seulement, et vient d’enchaîner avec un mois de mai accompli. Les voyants sont en effet passés au vert pour la première fois depuis six longs mois, avec 14.725 unités vendues, contre 13.096 immatriculations en mai 2022, ce qui représente un rebond de 12,44%.

Depuis le début de l’année, 64.025 véhicules ont été écoulés sur le marché, soit un déficit de 4,45% par rapport à l’année dernière au cours de la même période. A mettre en perspective avec la piteuse contre-performance du marché à fin mars 2023 (- 11,07%).

En deux mois, ce sont 6,62 points de croissance que le sigma des marques a récupérés ! Un souffle d’optimisme, en grande partie attribuable aux stocks réapprovisionnés et aux promotions attrayantes que les marques ont eu, dès lors, la possibilité de proposer. Le retour d’un segment important de la clientèle, celui des loueurs, y est pour beaucoup également.

Dans le détail, le véhicule particulier (VP) a affiché le mois dernier scrupuleusement le même taux d’évolution que le marché dans sa globalité (+ 12,44%) et quasiment le même que le véhicule utilitaire léger (VUL), qui progresse de 12,41%. Les volumes de ventes se sont établis respectivement à 13.330 et 1.395 unités. Depuis le début de l’année, le recul des ventes VP est de – 2,73% (à 58.365 exemplaires vendus), tandis que le VUL enregistre un repli beaucoup plus prononcé (5.660 immatriculations seulement, soit – 19,20%).

Top 10 généralistes : 8 marques rebondissent

Solidement ancrée en tête du classement des ventes par marques, Dacia est l’une des deux marques du Top 10 généralistes à avoir vu ses ventes dévisser en mai, avec 2.963 unités vendues, ce qui constitue une déflation de 4,57% en glissement annuel. Sa part de marché (PDM) s’établit à 22,23%.

L’habituel dauphin de la «marque au Link», le Poulidor de notre marché, l’autre marque distribuée par Renault Commerce Maroc et dont le nom figure dans la raison sociale de cette filiale de la firme française, Renault, donc, a été bien mieux loti, avec une hausse de 40,06% de ses ventes en mai (1.923 unités) et une PDM de 14,43%. Progression notable (+ 33,45%) pour Hyundai également, qui occupe la troisième marche du podium avec 1.560 unités vendues et une PDM de 11,7%.

Peugeot est quatrième et a réalisé 1.083 ventes, soit une croissance de 16,7% versus mai 2022, tandis que Volkswagen, qui a enregistré la croissance la plus forte du Top 10 généralistes sur un mois isolé, grâce à ses 878 exemplaires vendus (+ 164,46%), ferme le Top 5.

En sixième position, on retrouve Opel, avec 701 transactions, soit une légère baisse par rapport à mai 2022 (- 1,96%). Suivent Citroën, qui a écoulé 539 véhicules le mois dernier (+ 7,37%), et Kia, qui talonne la marque aux Chevrons (513 immatriculations, soit une croissance de 15,28%). Fiat occupe la neuvième position (418 unités vendues et +3,47%), tandis que l’ultime pensionnaire de ce Top 10 est Skoda, avec 381 unités vendues, soit un bond de 90,5%, ce qui lui vaut d’enregistrer la deuxième plus forte croissance du Top 10.

Le luxe en force

Avec 401 transactions réalisées en mai, Audi eut pu prétendre à figurer dans ce Top 10 en lieu et place du «cousin» Skoda si ce classement n’était réservé aux marques généralistes. Le leader du «game» premium a enregistré une progression de ses ventes de l’ordre de 7,22%. Il convient de noter que toutes les marques qui apparaissent dans le Top 10 premium du mois dernier ont vu leurs ventes croître par rapport à l’année dernière.

BMW est deuxième grâce à ses 317 ventes, ce qui représente une progression de 18,73% et Mercedes grimpe sur la troisième marche du podium, avec 241 unités placées (+ 36,93%).

Au pied du podium, on retrouve Land Rover (194 ventes et + 46,48%). Cinquième avec 95 unités vendues, Jeep doit sa position à la progression spectaculaire de ses ventes le mois dernier (+ 75,93%), la plus forte de ce classement. En effet, son poursuivant immédiat, Volvo, a achevé le mois de mai à quelques tours de roues seulement, qui a écoulé 91 unités, pour sa part, enregistrant une progression de 9,64%.

Cupra : un démarrage en trombe

En septième position, le «rookie» Cupra, qui n’en finit pas d’étonner, avec 65 exemplaires écoulés le mois dernier et plus de 200 depuis ses débuts sous nos latitudes, fin décembre 2022. Enfin, DS occupe le huitième rang avec 31 ventes en mai (+ 10,71% en glissement annuel), Porsche le neuvième (25 ventes et + 47,06%) et c’est Alfa Romeo qui ferme la marche avec 23 unités écoulées (+ 27,70%).

Mehdi Labboudi / Les Inspirations ÉCO