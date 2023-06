GROHE lance un service d’expérience client sur mesure via Whatsapp

GROHE, marque leader mondiale de solutions complètes de salle de bains et de robinetterie de cuisine, lance un nouveau concept d’assistance intelligente sur WhatsApp. Une solution innovante d’accompagnement offrant un accès plus facile à des conseils professionnels pour les clients souhaitant aménager leurs salles de bain.

Le nouveau concept GROHE sur WhatsApp à destination des consommateurs leur permet d’avoir accès directement à l’expertise de GROHE, de recevoir des recommandations professionnelles, des inspirations en matière de design et être guidés dans leur choix et la rénovation et optimisation de leurs salles de bain.

À ce propos, Antoine Kaissar, Leader North & West Africa, LIXIL EMENA déclare : « nous sommes fiers d’annoncer le lancement de notre tout nouveau service innovant de design de salle de bains via WhatsApp. Grâce à cet assistant virtuel intelligent, nos clients auront désormais la possibilité de bénéficier de conseils et de recommandations personnalisés, directement sur leur téléphone. Notre objectif est de rendre le processus de conception plus accessible, pratique et personnalisé et c’est dans cet esprit que nous avons développé ce service novateur sur WhatsApp. Nous sommes impatients de collaborer avec nos clients et de les accompagner dans la création de salles de bains exceptionnelles qui reflètent leur style et répondent à leurs besoins ».

Cette solution innovante vient non seulement améliorer le service client de GROHE en le rendant plus accessible, mais aussi révolutionner la manière de concevoir des salles de bain sur mesure, adaptées à la vision unique de chaque client. Elle répond ainsi à un besoin réel et au défi majeur d’assurer aux clients un accompagnement de bout en bout dans la conception de salles de bains reflétant leurs styles personnels tout en répondant aux besoins fonctionnels.

De l’aménagement aux choix des équipements, l’assistant virtuel possède les connaissances et l’expertise nécessaires pour les accompagner tout au long de la conception, en leur proposant des idées et astuces d’aménagement, des informations sur les dernières tendances en matière de design, des conseils sur les combinaisons de couleurs, une sélection d’équipements et des concepts de design globaux, le tout accompagné d’informations sur les solutions offertes par GROHE. Ce qui fait la particularité de ce concept, c’est son engagement absolu à offrir des expériences clients exceptionnelles.

Par ailleurs, l’accès au service de design sur WhatsApp de GROHE est entièrement gratuit, reflétant l’engagement de l’entreprise à rendre le design de salle de bains accessible à tous. En supprimant les barrières financières, GROHE s’assure ainsi que les consommateurs, tous horizons confondus, puissent en bénéficier.