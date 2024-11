Expérience client : Konecta et Google Cloud scellent un partenariat

Konecta, spécialiste de l’expérience client et des services digitaux, a annoncé un partenariat de trois ans avec Google Cloud. Cette alliance vise à transformer les services de Konecta grâce aux technologies avancées de Google, notamment l’intelligence artificielle (IA), l’automatisation et le cloud computing.

Ce partenariat permettra à Konecta de renforcer sa Digital Unit, offrant des solutions de service client (CX) et de « Contact Center as a Service » (CCaS) plus innovantes et personnalisées, pour répondre aux attentes de marques en quête d’interactions clients améliorées.

Dans le cadre de cette collaboration, près de 500 ingénieurs de Konecta obtiendront une certification sur les technologies Google Cloud, assurant un haut niveau d’expertise pour la mise en œuvre de solutions CX alimentées par l’IA. De plus, Konecta intégrera Google Workspace pour ses 30.000 collaborateurs actuels, avec l’ambition de passer à 100.000 utilisateurs, renforçant la collaboration et la sécurité dans ses équipes internationales. Cet usage de Google Workspace favorisera la productivité et l’efficacité, permettant aux équipes de répondre de manière plus agile et précise aux besoins clients.

Avec la Customer Engagement Suite de Google Cloud, Konecta aidera ses clients à automatiser leurs services de support en déployant des agents IA et en optimisant les opérations via des outils comme Vertex AI. L’intégration de ces technologies permet aux marques de proposer des expériences client plus rapides, plus informées et plus personnalisées, réduisant le temps de traitement des demandes et augmentant la satisfaction.