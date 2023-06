GROHE soutien la nouvelle génération de plombiers

GROHE, marque mondiale leader de solutions complètes de salles de bain et d’équipements de cuisine, affronte la problématique de la pénurie des installateurs dans le secteur sanitaire avec une double approche : fournir aux jeunes professionnels la meilleure formation possible et contribuer à changer la perception de la profession de plombier.

« Les installateurs jouent un rôle essentiel dans l’industrie sanitaire. En tant que leader du secteur, il est de notre responsabilité de prendre des mesures et de soutenir activement les jeunes professionnels qualifiés de la plomberie. Cela implique de leur fournir les compétences nécessaires, mais également de susciter l’enthousiasme des jeunes pour cette profession. Nous sommes convaincus que les jeunes peuvent avoir un véritable impact sur la société actuelle et future », a déclaré Jonas Brennwald, Leader de LIXIL EMENA.

GIVE : optimiser la formation et l’éducation

Le programme GIVE (GROHE Installer Vocational Training and Education) est l’une des principales actions entreprises par la marque en vue de remédier à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans l’industrie sanitaire. GIVE accompagne déjà 65 écoles de plomberie dans la région EMENA, dont le Maroc, la Tunisie et le Ghana, dans la mise en place d’une approche uniformisée, en leur fournissant un équipement moderne, du matériel de formation, et des examens rigoureux pour les étudiants.

« Le programme GIVE permet aux étudiants de bénéficier de notre vaste expertise même après avoir fini leur formation. Grâce à notre initiative CARE (conseil en matière de carrière et expérience de recrutement). Ils pourront acquérir une expérience professionnelle auprès de l’un de nos partenaires de l’industrie ou même de décrocher un emploi dans une entreprise locale de leur région », a déclaré Chris Penney, Leader GIVE Program LIXIL EMENA.

Une union de forces avec WorldSkills

Les partenariats avec WorldSkills International et WorldSkills Europe jouent un rôle important dans la promotion de la profession de plombier, dans l’augmentation du nombre de travailleurs qualifiés et dans la sensibilisation à l’avenir des jeunes professionnels. Ces partenariats offrent une plateforme mondiale qui a pour objectif de mettre en valeur et de reconnaître les compétences des personnes qualifiées.

« Les partenariats avec WorldSkills International et WorldSkills Europe nous permettent d’attirer les talents, de les faire participer aux concours et aux activités promotionnelles, et surtout de les inciter à cultiver leur passion, d’affiner leurs compétences et de rechercher l’excellence », a déclaré Timo Kurz, Leader du Programme GIVE et des WorldSkills LIXIL EMENA.

Teija Ripattila, Présidente du Conseil de WorldSkills Europe, a déclaré : « nous sommes ravis d’accueillir GROHE en tant que Sponsor Premium de WorldSkills Europe. Cette collaboration représente un jalon supplémentaire dans le parcours impressionnant de GROHE, qui ambitionne d’accroître le profil, les compétences et les perspectives économiques des jeunes. Le soutien de GROHE à WorldSkills Europe sera précieux pour nous aider à préparer les jeunes talents de l’industrie sanitaire à leur future carrière ».