Le Cluster Green H2 organise une Masterclass à Casablanca

Le Cluster GreenH2, en collaboration avec l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), a organisé la Masterclass “Green H2 Certification & Standards” à Casablanca, le 29 mai 2023.

Cette formation a réuni une trentaine de participants issus du secteur public, entreprises privé et secteur des finances, tous impliqués dans le développement de la filière de l’hydrogène vert au Maroc.

L’objectif de cette Masterclass était de sensibiliser les acteurs marocains aux enjeux de la réglementation et la certification des projets d’hydrogène vert en Europe, ainsi que l’impact sur le développement de cette filière au Maroc .

La certification de l’hydrogène vert est en effet un élément clé pour accéder au marché européen, qui représente une opportunité majeure pour le Maroc qui est doté d’un fort potentiel de développement de cette énergie.

La Masterclass a été animée par Matthieu Boisson, Manager chez HINICIO, un cabinet de conseil spécialisé dans les stratégies énergétiques et la transition vers une économie bas carbone.

Boisson a partagé son expertise et ses retours d’expérience sur les sujets suivants :

– Les facteurs de réussite d’un projet d’hydrogène vert destiné à l’export vers l’Europe : la compréhension des critères et exigences des off-takers européens, l’élaboration d’une stratégie de certification, les difficultés rencontrés pour le déploiement des projets…

– Les principes et les enjeux de la certification : les critères et les processus à respecter pour certifier des projets d’hydrogène vert, conformément à la réglementation existante ou en cours d’élaboration (RED II & III, etc.), le périmètre de la certification et sa valeur ajoutée en matière de valorisation du produit dans le marché volontaire et incitations financières dans un marché obligatoire.

– Le marché de l’hydrogène vert en Europe et en particulier pour le transport : les obligations imposées par les différents pays européens aux fournisseurs de carburants pour l’utilisation des carburants alternatifs, et les différentes certifications y afférant (Guarantie d’origine (GO), RFNBO certificate)

– L’impact de la législation européenne sur la filière marocaine de production d’hydrogène vert et ses dérivés : l’impact des réglementations européennes sur cette filière, notamment la directive sur les énergies renouvelables et le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, et les mesures à prendre par les opérateurs Marocains pour capter une part importante de la demande mondiale en matière d’hydrogène vert (Certification, cadre réglementaire, monitoring et traçabilité, sensibilisation, cadre du marché…).

La Masterclass a suscité un vif intérêt de la part des participants, et a permis un échange fructueux sur les opportunités et les défis liés au développement de l’hydrogène vert au Maroc.

A la clôture de cette Masterclass, Monsieur Mohammed Yahya Zniber, président du cluster a confirmé que cette initiative s’inscrit dans le cadre des actions menées par le Cluster GreenH2 pour accompagner la montée en compétence des acteurs marocains et favoriser l’émergence d’une filière d’hydrogène vert compétitive et durable.

Il a insisté sur la nécessité d’implication de l’ensemble des intervenants sur toute la chaine de valeur de la filière et la multiplication de ce genre de rencontre pour permettre de déployer avec succès des projets d’hydrogène vert pour le marché local et pour l’export comme stipule la feuille de route Marocaine.