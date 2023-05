Le groupe Attijariwafa bank lance le Club Afrique Développement de sa filiale au Togo

« INFRASTRUCURES ET EQUIPEMENTS : DEFIS ET OPPORTUNITES »

Lors du deuxième panel, plusieurs intervenants de renom ont pris la parole pour partager leurs expériences et leurs visions dans les domaines des infrastructures et équipements. Parmi eux, Edem TENGUE, Ministre de l’Économie Maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière, Nathalie BITHO, Présidente de la Chambre du Commerce et d’Industrie du Togo, Gregory KRIEF, Directeur Général de Mediterranean Shipping Company Togo (MSC), et Pascaline Berwa Ndayambaje, Responsable du développement commercial – logistique de la PIA (Plateforme Industrielle d’Adétikopé).

Ces interventions ont mis en avant les succès du Togo dans le domaine des infrastructures portuaires, et ont souligné l’importance des infrastructures portuaires qui ont valu au Togo une reconnaissance mondiale. Leurs discours ont révélé des perspectives novatrices et inspirantes, suscitant l’admiration et l’enthousiasme de tous les participants.

La diversité des parcours et des points de vue exprimés a contribué à une discussion dynamique et éclairante sur les enjeux et les opportunités liés aux infrastructures et équipements. Cette session a été un moment fort de partage d’expériences concrètes, renforçant ainsi la compréhension des participants et favorisant les échanges fructueux dans ces domaines essentiels au développement économique du pays.

Pour sa part, le Programme de soutien et de promotion des femmes entrepreneures SUFAWE a été lancé à l’occasion de cette rencontre. Mme Nathalie BITHO, Présidente de la Chambre du Commerce et d’Industrie du Togo, a reçu le trophée SUFAWE 2023 en vertu de son parcours inspirant et de son engagement.

Plus de 200 rendez-vous B to B et B to G ont été enregistrés notamment dans les secteurs de l’agro-industrie, les BTP, les infrastructures et les IMME. Ces rendez-vous ont permis aux participants d’identifier des opportunités d’investissement et de renforcer leurs réseaux d’affaires.

À travers cette initiative d’envergure, la BIA Togo et le Club Afrique Développement réaffirment leur engagement en faveur la coopération Sud-Sud et d’une Afrique qui avance.