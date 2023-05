L’École Centrale Casablanca lance son nouveau Master en politiques publiques

L’École Centrale Casablanca, première école d’ingénieur généraliste du Maroc et membre du prestigieux réseau international des Écoles Centrale (France, Chine, Inde et Afrique), ouvre de nouvelles perspectives avec le lancement du Master «Evidence based in developmentpolicy and design», dès septembre prochain. Ce programme reflète la pédagogie innovante de l’école, axée sur la formation d’ingénieurs scientifiquement compétents, dotés d’une vision pluridisciplinaire et d’une ouverture sur le monde.

Fidèle à sa mission de former des ingénieurs d’excellence pour l’Afrique, l’École Centrale Casablanca se distingue par son approche holistique de l’éducation. En tant que hub académique d’envergure panafricaine, l’École Centrale Casablanca s’intègre parfaitement à l’écosystème entrepreneurial de la région du Maghreb-Afrique. Elle offre un accès privilégié au réseau international des Écoles Centrale et à la meilleure recherche scientifique mondiale, dans le but affirmé de former les futurs leaders de l’Afrique.