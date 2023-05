L’artisanat marocain brille à New York

Dans le cadre des efforts déployés par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire (MTAESS) pour promouvoir l’artisanat marocain à l’international et augmenter ses exportations, la Maison de l’Artisan (MDA) participe pour la première fois, à l’International Contemporary Furniture Fair (ICFF), au Javits center de New York (USA), du 21 au 23 mai 2023.

Aménagé sur une superficie de près de 100 m², le Pavillon Maroc accueille cinq entreprises d’artisanat ayant réussi l’exigeant parcours de sélection mis en place par les organisateurs de ce prestigieux salon de l’ameublement contemporain. Il s’agit de CALLITRIS (Mobilier et objets décoratifs), DOUNIA HOME (Luminaires), My Moroccan RUG (tapis), NOUN DESIGN (Mobilier) et SALIMA FILALI (Décors et revêtements en Zellije). Trois de ces cinq entreprises sont dirigées par des femmes basées en Suisse et aux États-Unis et fabriquant exclusivement leurs produits à Fès, Khénifra et Marrakech.

Plus de 10.000 professionnels de l’ameublement pourront ainsi découvrir le savoir-faire de ces artisans marocains dans un écrin à la fois moderne et authentique. Une mise en ambiance épurée et adaptée au positionnement du salon a été choisie pour sublimer les créations « Morocco Handmade ».

La participation du Maroc à cet événement permettra ainsi de consolider les excellentes performances réalisées par le secteur de l’artisanat sur le marché américain. En effet, avec une part de 37 % du volume global des exportations à fin mars 2023, les États-Unis se positionnent en tête des pays importateurs des produits de l’artisanat marocain.