Maroc-Espagne : Mohcine Jazouli à la tête d’une délégation de professionnels

Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques Publiques, se rend à Madrid ce lundi pour assister au Forum d’Affaires organisé par la CGEM et son homologue espagnol la CEOE, accompagné d’une forte délégation marocaine composée notamment de la CGEM, de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), de Casablanca Finance City et de plusieurs Directeurs Généraux de CRI.

Mohcine Jazouli ouvrira le bal, aux côtés du ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme d’Espagne, Héctor GÓMEZ, avec lequel une rencontre bilatérale est au programme.

Ce Business Forum, qui devrait réunir plus de 150 chefs d’entreprises, intervient dans le sillage d’une impulsion politique nouvelle donnée aux relations entre les Royaumes du Maroc et d’Espagne, elle-même initiée par la rencontre, en avril 2022, entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et le Gouvernement espagnol, Pedro Sánchez.

Mohcine Jazouli profitera de l’occasion pour appeler les secteurs privés marocains et espagnols à consolider l’excellence des relations commerciales tout en accentuant leur partenariat dans le domaine de l’investissement, où la marge de progression reste importante.

Au programme également, plusieurs réunions de travail avec des chefs d’entreprises espagnols dans des secteurs d’activité clés tels que l’agro-alimentaire, l’économie circulaire ou les énergies renouvelables.