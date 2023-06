Aston Martin dévoile son « collector »

Aston Martin a présenté une édition spéciale de son redoutable SUV, le DBX707, un “collector” qui célèbre l’excellent début de saison du constructeur en Formule 1 en arborant les couleurs de la monoplace AMR23. Avis aux amateurs (fortunés) d’Alonso et de Stroll (ou à ceux qui vouent un culte au pilote de la voiture médicale de F1) : il est d’ores et déjà disponible à la commande.

Ayant signé un démarrage sur les chapeaux de roues cette saison en Formule 1 – deuxième au classement constructeur après cinq courses -, en grande partie grâce au coup de volant de Fernando Alonso, qui a trusté quatre podiums, Aston Martin Cognizant F1 Team a inspiré le département marketing de la firme de Gaydon et son service de personnalisation, Q by Aston Martin.

Déjà associé à la catégorie reine du sport auto en sa qualité de “Medical Car” de la saison 2023 de F1, le babylonien et très énervé SUV de la marque «british», le bodybuildé DBX707, s’est glissé dans la robe des frêles monoplaces AMR23 pour les besoins d’une série spéciale qui dépote ! La teinte des monoplaces du taureau des Asturies, Fernando Alonso, et de son «teammate» canadien, Lance Stroll, qui a également contribué au départ canon de l’écurie anglaise, avec trois arrivées dans les points à ce stade de la saison, va bien au teint du DBX707.

Peinture sur mesure «Podium Green», éléments du pack carbone au traitement citron vert, gros étriers de frein «Aston Martin Racing Green»… La configuration extérieure est somptueuse. Pas de stickers pour souligner l’appartenance au monde des sports mécaniques! Pas d’aileron zinc de bar ! C’est propre, chirurgical ! Le flegme anglais ! Simple et “funky”! Même son de cloche dans l’habitacle et sous le capot. Le logo AMR23 sur les seuils de porte accueillera les chanceux qui s’installeront à bord de cette édition spéciale, qui se loveront dans les sièges baquets en carbone, habillés de cuir semi-aniline bicolore (noir et vert) rehaussé de surpiqûres citron vert. Un cockpit luxueux au possible, mâtiné de touches racing…

Un cockpit ayant pour prénom «Brad», en fait ! Brad cockpit ! «Bogoss ! Les spécifications du cœur de la bête sont inchangées, ce qui tombe sous le sens dans la mesure où il est question d’une édition limitée du DBX707, pas de quelque DBX720 ou 750 ! Du reste, le V8 4.0 l biturbo de 707 ch et 900 Nm de couple de «l’Aston des champs» regorge de peps, d’explosivité ! Pour rappel, le rival le plus sérieux, le plus coriace, du Ferrari Purosangue atomise le 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et affiche une vitesse de pointe de 301 km/h.

Par ici les pépettes…

«L’édition AMR23 porte la DBX707 à un nouveau niveau d’intensité, créant un SUV ultra-luxueux hors du commun avec une incroyable présence sur la route. C’est un plaisir de proposer cette édition spéciale pour célébrer les récents succès de notre équipe de Formule 1. Nous concourons avec succès au sommet du sport automobile mondial et cela représente un pilier essentiel de notre stratégie pour nos voitures de route», a déclaré Alex Long, responsable de la stratégie produit et marché d’Aston Martin. Décryptage très terre à terre des propos ci-dessus :les succès en piste doivent être convertis en monnaie sonnante et trébuchante dans la vie de tous les jours. Le nerf de la guerre ! Les tarifs de ce DBX707 AMR23, tenus confidentiels, seront sans doute bien plus salés que la somme rondelette qu’exige le DBX707 de «Monsieur Tout-le-monde». Mais tout le monde y trouvera son compte. Cette édition spéciale est un pur «collector», un placement plus ou moins sûr, dont la cote a de fortes chances de se comporter très positivement.

Mehdi Labboudi / paru dans Les Inspirations ÉCO