Elu Produit de l’Année 2023 : cinq distinctions pour Samsung Maroc

Samsung Maroc s’est vue honorée de cinq distinctions lors de l’édition 2023 du prestigieux label Elu Produit de l’Année 2023 au Maroc, témoignant de son engagement constant envers l’innovation, la qualité et la satisfaction des consommateurs marocains.

Après deux mois d’études sur le terrain, cinq produits de Samsung ont été évalués selon trois critères clés : leur attractivité, leur intention d’achat et leur innovation perçue, indique un communiqué de l’entreprise, ajoutant que les scores élevés obtenus dans chacune des catégories ont permis à Samsung Maghreb de se démarquer et de remporter cinq distinctions tant convoitée. Il s’agit des produits suivants: Catégorie Téléviseurs : Samsung Neo QLED 8K, Catégorie Réfrigérateurs : Samsung BESPOKE, Catégorie Projecteurs : The Freestyle, Catégorie Climatiseurs : Samsung WindFree, Catégorie Aspirateurs : Samsung JET.

Les multiples distinctions du label « Elu Produit de l’Année » remportées par Samsung Maroc témoignent de sa volonté constante d’innover et de son excellence en matière de qualité chaque année, avec la satisfaction des consommateurs au cœur de toutes ses démarches. Cette reconnaissance continue du label confirme également son engagement à repousser les limites de la personnalisation dans diverses catégories, en proposant des produits qui répondent à leurs besoins spécifiques en matière de qualité, de performance et de services.

Le label « Élu Produit de l’Année » a soumis de nombreux produits à une enquête indépendante, avec pour objectif de donner la parole aux consommateurs et de récompenser les produits les plus innovants, attractifs et répondant aux attentes du marché. En plaçant la personnalisation au cœur de toutes ses nouvelles technologies, Samsung prouve une fois de plus sa volonté de construire un avenir plus durable, personnalisé et connecté, en offrant des solutions innovantes qui répondent aux besoins de tous.

Pour rappel, le label est reconnaissable par son logo rouge, symbole de la confiance qu’il inspire auprès des consommateurs. D’après une enquête menée en mars 2023 par le cabinet Nielsen, la présence de ce label sur un emballage est un gage de fiabilité pour 70% des consommateurs. En effet, 7 personnes sur 10 sont incitées à acheter le produit arborant le logo rouge du Label « Produit de l’Année ». Cette enquête révèle que 50% des personnes interrogées reconnaissent facilement ce label, témoignant de sa notoriété et de son influence sur la décision d’achat. Ces résultats soulignent l’importance du label « Elu Produit de l’Année » en tant que référence de qualité pour les consommateurs marocains.