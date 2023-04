Conclusion d’un partenariat stratégique en BOA Shanghai et l’AMDIE

Bank Of Africa Shanghai a signé, le 18 avril, un mémorandum de coopération avec l’AMDIE, la Zone de Développement Economique de Wuhan et la Fédération Internationale des Entrepreneurs Chinois, à l’occasion du Road Show organisé par l’AMDIE en Chine.

Conclu lors du roadshow organisé par l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et conduit par le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, et par le Directeur Général de l’AMDIE, Ali Seddiki, cet accord intervient dans le cadre de la promotion de l’offre Maroc et le renforcement des investissements chinois dans le secteur automobile.

Ce partenariat a été signé entre Ali Seddiki, Directeur Général de l’AMDIE, Tong FEI, Directeur du Commerce de la Zone de Développement Economique de Wuhan, Amine Lahmamsi, Directeur Général de Bank of Africa Shanghai, et Zoe Zhang, Secrétaire Générale de la Fédération Internationale des Entrepreneurs Chinois.

Les parties ont convenu de joindre leurs efforts pour attirer les investisseurs chinois qui souhaitent s’implanter au Maroc, à travers l’échange régulier d’informations sur les projets existants et les opportunités d’investissement en provenance de la Chine. L’objectif étant d’établir à moyen terme une plateforme commerciale compétitive pour faciliter le commerce et les exportations dans le secteur automobile et l’établissement à long terme d’une usine de véhicules électriques au Maroc.

Par le biais dudit partenariat, Bank of Africa confirme son appui aux projets à dimension internationale et renforce davantage son soutien particulier aux investissements chinois au Maroc en mettant son expertise au profit de ses partenaires. De son côté, l’AMDIE renforce son dispositif d’attraction et d’accompagnement des investisseurs chinois.