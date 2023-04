Al Barid Bank intègre le système BUNA

Al Barid Bank intègre le système de paiements transfrontaliers BUNA, une plateforme innovante lancée en février 2020 par l’Organisation Régionale Arabe pour la Compensation et le Règlement des Paiements (ARPCSO), filiale du Fonds Monétaire Arabe (AMF) dont le Maroc est membre fondateur. Le système BUNA permet d’échanger des transferts avec plus de 99 banques participantes à son réseau, en prenant en charge plusieurs devises arabes et internationales et en appliquant les normes internationales AML et CFT pour favoriser l’intégrité financière et combattre la criminalité (dont la lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme).

En rejoignant BUNA, Al Barid Bank témoigne de son engagement continu envers ses clients en leur offrant des solutions bancaires innovantes. La banque peut désormais envoyer et recevoir des paiements transfrontaliers multidevises plus rapidement et en toute sécurité vers toutes les banques membres de la plateforme. Ce partenariat contribuera au développement des paiements transfrontaliers vers et depuis le Maroc, soutenant les efforts de renforcement des liens économiques, commerciaux et les transactions financières entre les marchés arabes et internationaux.

Le président du directoire d’Al Barid Bank, NEJJAR Al-Amine, s’est exprimé sur cette adhésion : « nous sommes ravis d’avoir rejoint cette plateforme de paiements transfrontaliers innovante. Cette décision témoigne de notre engagement envers nos clients et de notre volonté de poursuivre la mise en place de solutions bancaires novatrices et porteuses de valeur. Cette adhésion à BUNA nous permet, en outre, d’étoffer notre offre de paiements transfrontaliers en provenance et à destination des pays arabes ou de tout autre pays membre, contribuant ainsi à la mise en place d’un système d’échange régional performant et pérenne ».

De son côté, Mehdi Manaa, Directeur général de l’Organisation Régionale Arabe pour la Compensation et le Règlement des Paiements (BUNA), a déclaré : « nous sommes heureux d’accueillir Al Barid Bank dans le réseau des banques participantes à Buna. L’adhésion de la banque à notre solution est une marque de soutien à nos efforts visant à renforcer les liens économiques et commerciaux, d’abord entre les pays arabes, et aussi avec leurs partenaires internationaux. Nous nous réjouissons de pouvoir coopérer avec la banque afin de contribuer au développement des paiements transfrontaliers dans la région et d’offrir des avantages tangibles aux banques et à leurs clients. À cette occasion, je tenais également à remercier Bank Al-Maghrib pour son engagement et son soutien continu à Buna ».