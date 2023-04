Ford Mustang, une décennie de puissance et de charme

Au cours de ces 10 dernières années consécutives, la Ford Mustang®, qui fête son 59e anniversaire, est la voiture de sport la plus vendue au monde, selon l’analyse réalisée par Ford des données d’immatriculation de S&P Global Mobility.

« Nous sommes fiers de la famille Mustang, de ce qu’elle représente pour Ford et surtout de nos clients et fans passionnés de Mustang », a déclaré Dave Bozeman, Vice-Président des véhicules Enthusiast pour Ford Blue et la division du service clientèle Ford. Et de rajouter : « c’est notre engagement à servir la communauté de Mustangers, d’Atlanta à Adélaïde et au-delà, qui a valu à la Mustang l’honneur d’être la voiture de sport la plus vendue au monde depuis 10 ans ».

Selon les données internes Ford, les États-Unis restent le pays où la demande de Mustang est la plus forte, représentant 78 % des ventes mondiales. Les autres marchés qui ont connu une croissance des ventes en 2022 sont l’Allemagne, en hausse de 17,0 %, la Grande-Bretagne, en hausse de 14,4 %, la Suisse, en hausse de 14,9 % et le Moyen-Orient, en hausse de 7,4 %.

La toute nouvelle Ford Mustang 2024 de 7e génération ouvre un nouveau chapitre d’une icône, en offrant l’apparence, le son et l’attrait de la voiture de sport la plus vendue au monde. Qu’il s’agisse d’un cabriolet ou d’un fastback, d’un V8 ou d’un 4 cylindres turbocompressé, d’une boîte manuelle ou automatique, la Mustang offre toutes les configurations possibles pour une voiture de sport.

La Mustang dispose de deux nouveaux moteurs, un EcoBoost de 2,3 litres et le V8 Coyote de 5,0 litres, le plus puissant de la Mustang GT. De plus, une toute nouvelle fonction Remote Rev permet de faire tourner le moteur de la voiture à distance à l’aide du porte-clés, et un nouveau frein de dérive électronique disponible en option peut rapidement transformer un novice en un pro de la glisse, comme Vaughn Gittin Jr.

La Mustang Dark Horse™ coiffe la gamme avec une nouvelle appellation dédiée aux performances extrêmes et vise à mettre la barre encore plus haut sur pistes comme sur routes avec un V8 de 5,0 litres spécialement modifié, le plus puissant jamais vu, fort de 500 chevaux.

La Mustang Mach-E® SUV, le petit bijou électrique de la famille Mustang, est désormais disponible dans 39 pays, avec des lancements récents à Taïwan et en Australie. Ford a produit sa 150 000e Mustang Mach-E depuis le début de la production il y a près de deux ans, une étape importante pour atteindre la barre des 600 000 véhicules par an d’ici fin 2023 et plus de 2 millions par an d’ici 2026.