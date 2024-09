Exposition « Lumière Nouvelle » : Eelco Hilgersom illumine Marrakech

Le Studio Sana Benzaitar et la Galerie Inspiration Design BY sont heureux de vous inviter à découvrir « Lumière Nouvelle », une immersion artistique où l’art et le design se rencontrent dans un voyage sensoriel au cœur de Marrakech.

Sous la direction artistique de Yasmine Bennani, cette exposition au Studio Sana Benzaitar ouvre les portes d’un univers où chaque pièce raconte une histoire, où chaque détail célèbre la création, le design et l’artisanat.

La scénographie se distingue par la présence de notre invité d’honneur, l’artiste néerlandais Eelco Hilgersom, ainsi que par la mise en valeur de pièces iconiques de mobilier et d’art décoratif issues de la collection de la Galerie Inspiration Design BY. Vous pourrez également découvrir la collection exclusive de tapis « Lumière Nouvelle » du Studio Sana Benzaitar, designée par Yasmine Bennani.

En célébrant la thématique « Lumière Nouvelle », cette exposition, qui présente des œuvres pour la première fois au Maroc, explore l’impact de l’innovation sur le design international depuis les années 60. Dans cet élan de créativité, nous mettons aussi à l’honneur notre riche patrimoine artisanal marocain, revisité avec une vision contemporaine. La nouvelle collection de tapis du Studio Sana Benzaitar incarne ce dialogue entre tradition et modernité.

À travers cette rencontre entre art et design, l’exposition propose donc une expérience immersive, à la fois onirique et sensorielle. Les œuvres, sélectionnées pour leur caractère innovant et esthétique, offriront une perspective unique et inspirante sur le design d’intérieur.

Liste des designers internationaux exposés :

BIG-GAME

CLAUDIO SALOCCHI

FAYE TOOGOOD

JEAN-SEBASTIEN FASTREZ

LUCAS ZITO

MILLA NOVO

MONICA FÖRSTER

NANDA VIGO

OSKAR ZIETA

PIERRE PAULIN

TERJE EKSTRØM

VICO MAGISTRETTI

XAVIER LUST

Une promenade artistique à ne pas manquer du 27 septembre au 3 novembre au Studio Sana Benzaitar à Marrakech, en partenariat avec Inspiration Design BY.