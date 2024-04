Concert « Rawafid »: une symphonie de genres musicaux marocains à ne pas manquer

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), à travers le Centre Maou’rout pour le patrimoine culturel, en partenariat avec l’Académie du Royaume du Maroc, organise l’événement musical « Rawafid », pour célèbrer la richesse culturelle et musicale du Maroc.

Le concert « Rawafid » présente une diversité de genres musicaux marocains, allant du Tarab al-Andaloussi au Malhoun, en passant par la musique hassanie et amazighe, reflétant ainsi le patrimoine musical varié du Royaume. L’orchestre, composé de 24 musiciens, interprétera un répertoire riche, démontrant la fusion unique des influences culturelles qui caractérise la musique marocaine.

Cette soirée est non seulement une célébration de la musique, mais aussi une démonstration de l’unité et de la diversité culturelle du Maroc. Le public est invité à découvrir les merveilles de la musique marocaine dans un cadre imprégné de culture et d’histoire.