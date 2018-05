Vidéo: le trailer explosif de la nouvelle caméra cachée de Ramez Galal

Pour ce Ramadan, il revient à la charge avec « Ramez en dessous de zéro » et des supercheries qui risquent d’en énerver plus d’un. Animaux sauvages, Russie, neige, forêt, blessures, accident… Tout est réuni pour réussir cette nouvelle édition de Ramez Galal.

Ces dernières années, l’acteur et animateur égyptien vedette Ramez Galal a piégé plusieurs superstars arabes et étrangères avec sa caméra cachée, diffusée sur MBC1.