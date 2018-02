Une Marocaine impressionne Elissa et Ahlam dans The Voice (VIDEO)

Il s’agit de Sajida Khattabi qui a impressionnée Elissa et Ahlam par sa belle voix, après une superbe interprétation de la chanson d’Ahmed Fathi et Balqees « 7alati 7ala ».

Les talents Marocains sont au Top cette année! Après la victoire de Hamza Labeid dans « The Voice Kid’s », une Marocaine brille dans la quatrième édition de « The Voice » Arab.