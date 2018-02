LGV: le Maroc s’offre le record de vitesse sur rail en Afrique (VIDEO)

Les essais consistent en la vérification du bon fonctionnement de la signalisation et de la communication entre l’infrastructure et le train. Maintenant que l’infrastructure a été qualifiée à la vitesse de 320km/h, l’ONCF entamera les essais de validation du matériel roulant en vérifiant, entre autres, les capacités de freinage.

