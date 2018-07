Coupe du monde 2018 – France Vs Uruguay. Quarts de finale. 40e minute: Raphael Varane, le défenseur du Real vient couper le centre de Griezmann au point de pénalty et décroise superbement. 1-0 pour les Bleus. L’Uruguay s’est procuré une occasion très dangereuse quelques minutes après, stoppée in-extrémis par Lloris. Mi-temps.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK