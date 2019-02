VIDEO- L’arrivée du prince Harry et son épouse à Casablanca

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle sont arrivés samedi soir à Casablanca, pour une visite de trois jours au Maroc.

À leur arrivée à l’aéroport international Mohammed V, le prince Harry et son épouse ont été accueillis par le wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Saïd Ahmiddouch, et l’ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Thomas Reilly.

Après avoir passé en revue un détachement des Forces auxiliaires qui rendait les honneurs, le duc et la duchesse de Sussex ont été salués par le gouverneur de la province de Nouaceur et les présidents de l’assemblée provinciale et du conseil de cette commune. Ils ont ensuite été reçus par le prince Moulay El Hassan.

Le déplacement du couple royal s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération maroco-britannique et de la promotion de l’éducation et de l’égalité des genres à travers des visites dans des établissements scolaires et des rencontres avec des jeunes, a indiqué une source diplomatique britannique à Rabat.

Au cours de leur séjour, le duc et la duchesse de Sussex ont prévu de visiter, dimanche, des établissements relevant de l’association “Education for all” dans la région de Marrakech, où ils devront rendre hommage au fondateur de l’organisation Michael McHugo, d’après le programme communiqué par l’ambassade du Royaume-Uni à Rabat.

Le prince Harry et Meghan devront assister, le même jour, à une réception à la résidence de l’ambassadeur britannique à Rabat, où ils rencontreront de jeunes entrepreneurs, des femmes influentes de la société civile marocaine ainsi que des sportifs aux besoins spécifiques.

Par la suite, ils assisteront à une démonstration de la gastronomie marocaine traditionnelle et rencontreront des jeunes à la Villa des Ambassadeurs, avant de se rendre aux jardins andalous des Oudayas pour s’informer du travail mené en faveur de l’émancipation des jeunes.

S.L. (avec MAP)