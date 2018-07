En visionnant les images de la télévision, on constate que les deux motards ont redressé leurs véhicules et sont repartis… comme si de rien n’était, devant Emmanuel Macron.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK