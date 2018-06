Qui est Nora Fatehi, la Marocaine qui a mis Bollywood à ses pieds? (VIDEO)

Nora a confié qu’elle a récemment fait la connaissance de Lamjarred en France. Ce dernier lui a d’ailleurs demandé de tourner un clip en dansant sur son tube. “J’ai tout de suite accepté vu que la chanson a connu un grand succès et a été visionnée des millions de fois au Maroc et ailleurs”, a-t-elle ajouté.

“J’écoute beaucoup de chansons de Saad parce qu’elles sont célèbres, en plus d’être interprétées en Darija. Beaucoup estimaient que notre dialecte était incompréhensible. Les Saoudiens et les Libanais se moquent souvent des Marocains et considèrent que l’on ne parle pas arabe», a-t-elle souligné.

La danseuse et actrice maroco-canadienne, Nora Fatehi, a fait chavirer plus d’un cœur en dansant sur «Ghazali» de Saad Lamjarred. Pour la star montante de Bollywood, le chanteur marocain a largement contribué à la diffusion de la Darija, désormais connue dans les quatre coins du monde.