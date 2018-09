Maroc-Malawi: tous les buts de la première mi-temps

Avec deux buts de Ziyech et En-Nesry, les Lions de l’Atlas ont fait le break lors de la première mi-temps du match Maroc-Malawi qui se dispute à Casablanca. Rappelons que ce match compte pour les éliminatoires de la CAN 2019.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK