L’Espagne a eu chaud contre l’Iran (VIDEO)

Victoire de l’Espagne 1-0 contre l’Iran grâce à un but de Diego Costa. Avec 4 points, l’Espagne se rassure. La Roja prend la tête du groupe B aux côtés du Portugal. Tout se jouera lors de la dernière journée. Les Iraniens n’ont pas démérité. Ils ont même égalisé mais le but a été refusé pour hors jeu grâce à l’arbitrage vidéo.

