Gad Elmaleh imite le célèbre boucher turc Salt Bae (VIDEO)

Dans une vidéo récemment postée sur instagram, on peut voir Gad en compagnie de l’humoriste américain Ryan Hamilton. Gad Elmaleh imite le fameux geste du célèbre boucher turc Nusret Gökçe alias Salt Bae. Ce dernier était de passage dans l’un de ses restaurants à New York.

